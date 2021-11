Lucía Varisco convocó a la familia municipal a acompañar su proyecto

La candidata a diputada nacional por Adelante Entre Ríos, Lucía Varisco, recorrió hoy dependencias de la municipalidad de Paraná, donde saludó a los trabajadores de cada sector y les ratificó su acompañamiento a sus luchas por la reivindicación salarial al que consideró «un reclamo absolutamente justo».

Al término de la recorrida dijo que fue su intención «pasar a saludar a quienes son testigos de la relación estrecha y de respeto que han tenido las gestiones de mi abuelo (Humberto Varisco) como la de mi viejo (Sergio Varisco) para con los empleados y los trabajadores municipales y en esta oportunidad contarles y también sepan, que sigo haciendo política casi por una cuestión genética y por las enseñanzas de mi papá de estar siempre del lado de los que menos tienen y más necesidades sufren», apuntó.

En los encuentros realizados, Lucia Varisco, afirmó que la motivó «la voluntad de servir, cambiar las cosas y ayudar desde la honestidad a que podamos vivir mejor en todos los, sentidos. En esta oportunidad me presento como candidata a diputada nacional por fuera de la estructura de la Unión Cívica Radical porque lamentablemente nuestro partido ha, sido intrusado por dirigentes sin escrúpulos del PRO, con cuya ideología, personalmente y el grupo político que represento, no tenemos nada que ver», señaló.

Y añadió: «Nosotros hacemos política desde dónde sabemos pasan y se sienten las cosas, desde los barrios, desde la, calle, entre medio de la gente que es desde donde escuchamos las aspiraciones y los deseos de los ciudadanos, del pueblo en general. Por eso también estoy acá para que, sepan de cerca quién soy, qué pienso y qué hago. Si ustedes entienden o creen que pueden sumarse y aportar a nuestra tarea, quizá un poco utópica, desafiante de comprometernos profundamente para cambiar el estado de las cosas y tener una ciudad, una provincia y un país mejor, yo los invito y sería un gusto que se sumen de la, manera que puedan y quieran. Cuanto más seamos peleando por lo de todos más fácil nos será lograr cosas», convocó.





Para concluir: «Seguramente el 2023 nos encontrará en un proyecto político para la ciudad y como siempre los trabajadores han sido parte integral de ese proyecto en cualquiera de las gestiones de un Varisco. Creo que tenemos un desafío por delante y yo personalmente tengo la obligación moral de no fallarle a, mi viejo y seguir sus pasos de estar a disposición de los, paranaenses y pelear por las cosas de la ciudad, porque ese fue siempre su único compromiso político. El mío también es el de honrar su legado, por el que dejo la vida y reivindicar su honor al que gente sinvergüenza, sin valores y ávidos de poder intentaron ensuciar y desprestigiar, pero no lo consiguieron porque la ciudad supo y sabe quién fue mi viejo y.… por si fuera poco hay una Varisco siguiendo sus pasos para que los delincuentes de la política sigan teniendo un freno de honestidad y honradez. Gracias por escucharme, por atenderme y por supuesto, vuelvo a decir, sería un gran gusto no solo quienes el domingo quieran votarnos sino sumarse hacia adelante a este desafío enorme por la ciudad.. Por todos nosotros», finalizó.

CIERRE DE CAMPAÑA. LUCÍA VARISCO CERRARÁ SU CAMPAÑA ESTE JUEVES DESDE LAS 19 CON UN ACTO EN LA SEDE DEL MUR EN PARANA