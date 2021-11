Candidatos a diputados nacionales debatieron sobre Política, Sociedad y Economía

Bajo tres ejes temáticos, candidatos a diputados nacionales participaron este viernes del debate organizado por los centros de estudiantes de UCA. Así, dieron sus impresiones y propuestas sobre Política, Sociedad y Economía Atilio Benedetti (Juntos por Entre Ríos), Tomás Ledesma (Frente de Todos), Nadia Burgos (MST FIT-U), Juan Rossi (Partido Socialista), Lucía Varisco (Partido Fe), Miriam Müller (Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad) y Federico Demarchi (Nuevo Más).



La ausencia de los candidatos en primer término del Frente de Todos y de Juntos por Entre Ríos, Enrique Cresto y Rogelio Frigerio, respectivamente, fue un reclamo común de los y las postulantes de los restantes espacios, indicó Análisis Digital.



Comenzó exponiendo Benedetti, en base al sorteo de orden realizado en la etapa organizativa. El actual diputado nacional señaló que, respecto a la relación entre nación y provincia, “por encima de las cuestiones partidarias hay un debate profundo que se debe dar, que es discutir un nuevo pacto, una nueva forma de relacionar la provincia con nación y municipios”.



“Estamos en un desequilibrio de la disponibilidad de recursos. El sistema de coparticipación vigente fue creado dentro de otra realidad”, analizó, y observó: “Estamos en un país no federal sino unitario, hay una discrecionalidad de parte de quien ejerce el gobierno de la nación dificultando la autonomía provincial. Hay que rever profundamente la distribución de impuestos”.



A su turno, Ledesma entendió que sobre federalismo: “Se ha hablado mucho pero se ha hecho poco. Creo que tenemos que empezar a romper con la lógica centralista del país, fundamentalmente fortaleciendo a los gobiernos locales”. Y reprochó que cuando funcionario provincial en la época del anterior gobierno nacional: “Desde el gobierno de (Mauricio) Macri se venía con soluciones que poco tenían que ver con las necesidades de nuestras ciudades. Hoy hay una realidad del gobierno nacional de construir federalismo, de reconstruir los lazos de confianza de la sociedad”.



“Mis predecesores pertenecen a espacios que han estado gobernando en los últimos 70 años”, dijo Müller, en tanto, y opinó, desde su profesión de abogada, que “han hecho letra muerta de la Constitución y duele, porque la república de Entre Ríos fue la madre del federalismo que se instaló para toda la república. Lo único que han hecho ha sido desvirtuar, dejarla sin sentido” a la Carta Magna.



“Quiero llegar al Congreso porque quiero que ese federalismo sea real, porque el destino de los entrerrianos es una república federal, hemos estado de rodillas desde hace mucho tiempo. Hoy también un porteño nos quiere gobernar”, soltó, y exigió que “cumplan con su mandato. La primera forma de poder llegar a gobernar es cumplir la Constitución”. También afirmó que propondrá una ley de “ficha limpia”. Respecto al orden internacional, además, propuso que en el ámbito diplomático rija “una carrera que sea por cargos y no por elección política”.



Rossi fue uno de los primeros candidatos que lamentó la ausencia de Cresto y Frigerio. Propuso luego: “Que los servidores públicos estén preparados, formados. Nos gobierna hace muchos años una casta política que vive alejada de la gente”.



“Nos parece fundamental el tema del federalismo que defendamos nuestros intereses y Entre Ríos sea protagonista”, agregó. También puso en debate la “federalización de la Hidrovía, que la provincia sea socia plena del ente que la administre y la sede esté en Victoria”, así como la agenda de género.



A su turno, Varisco también cuestionó la ausencia de Cresto y Frigerio. “Es necesario una nueva ley de coparticipación en la que el gobierno provincial no esté dependiendo de los recursos que le dé discrecionalmente la nación, y la provincia tenga la autonomía que le corresponda”, postuló luego. Y planteó que “la gente vuelva a confiar y creer que muchas personas somos honestas y transparentes y con vocación de servicio”.



En el turno de réplicas y preguntas, Ledesma preguntó a Benedetti sobre su acompañamiento a Frigerio, exfuncionario de Macri: “Tiene un alto consenso en la provincia e interpreta lo que debe ser el camino del desarrollo de la provincia. Además, no está imputado en ninguna causa judicial”, resaltó. Sin embargo, se despegó de la situación judicial del expresidente: “Lo de Macri que se haga cargo Macri; y que la justicia se haga cargo en esta provincia y en el país de lo que debe hacerse cargo, y que en esta provincia nadie se haga el distraído. Tenemos necesidad de que la justicia funcione y que los servidores públicos sean ejemplares y tengan ficha limpias”, sentenció.



Müller a Benedetti le preguntó si Frigerio “está dispuesto a cumplir con la Constitución Nacional cumpliendo los cuatro años de mandato si es elegido diputado”. “No puedo responder por Frigerio. Hay usos y costumbres y los legisladores nacionales son reemplazables porque son llamados a ocupar otros cargos en sus espacios, por eso estamos en una lista con un sistema de suplencias. No me parecería mal que Frigerio sea gobernador de Entre Ríos dentro de dos años. Sí me parece un tema más complejo que un intendente municipal abandona una representación que le dieron sus vecinos por 4 años”, dijo, en referencia a Cresto.



Burgos a Müller preguntó sobre su referencia a nivel nacional con Javier Milei, quien se reunió con Macri y habló de posibilidad de votar leyes en conjunto luego de haberse retirado de Cambiemos por la votación de la ley del Aborto Legal. “No estoy referenciada a nivel nacional con Mileil, sino que tenemos en agenda derogar la ley del aborto, bajar los impuestos, regularización de la economía argentina. Si el Pro lleva adelante el proyecto de ficha limpia, que no creo que lo haga, pero me interesa que salga lo acompañaría”, sorteó.



Lucía Varisco preguntó a Benedetti “cómo es que se pretende sacar una provincia adelante y que nuestro partido esté en esta coalición donde se lleva un candidato peronista neoliberal que no vive en Entre Ríos”. “Como radical quiero formar parte de un partido de poder, de gobierno. Creo que las transformaciones se hacen desde el gobierno. Estoy convencido y alineado con las ideas de generar trabajo y dignificar a las personas que encabeza hoy Frigerio”, dijo Benedetti.



Finalmente, Demarchi preguntó a Benedetti sobre “el brutal ajuste y endeudamiento con el FMI y la estafa contra los trabajadores”, a lo que respondió: “Estamos en un país con muchos problemas, con una emisión que es una estafa a los trabajadores. Con el gobierno de Macri se pidió un esfuerzo demasiado grande a los trabajadores, que no quita que esté de acuerdo con los lineamientos generales” para transformar el país.



En el segundo tópico, Ledesma dijo que al llegar al gobierno: “Nos encontramos en un país que hace varios años viene cayendo en varias variables, y tuvimos que salir a atender la emergencia pero a la vez fortalecer la movilidad social ascendente, facilitar la contratación para las pymes, transformar los planes sociales en trabajo genuino, y es el desafío al futuro”. Planteó “fortalecer la educación; construir una sociedad del conocimiento; fortalecer los programas de acompañamiento para la cultura”.



Entre otras propuestas, Müller volvió sobre su postura contra la ley de Interrupción voluntaria del Embarazo: “Estoy decidida a llegar al Congreso para derogar la ley de aborto, tener una ley de adopción prenatal”, soltó. También dijo que propondrá una “ley de emergencia educativa”.



“Vivienda y servicios básicos es lo principal”, dijo Varisco. “La gran crisis económica hace que falte hasta el plato de comida en muchas casas”, agregó.



Y volvió a referirse a la situación de la justicia: “Hemos vivido una intromisión del poder político en la justicia. Hemos vivido momentos en el kircherismo y el macrismo donde la independencia de la justicia fue avasallada y se utilizaron los medios de comunicación para armar causas”, afirmó.



A su turno, Demarchi propuso “construir más hospitales y salarios dignos para el personal de salud”.



“Estamos de acuerdo con priorizar la educación, declarar la emergencia educativa, con pedir la calidad educativa”, dijo Benedetti. «No estamos de acuerdo con la posición antiempresa y anti actividad privada. Ese camino de cargar de impuestos hace que los empresarios se vayan al Uruguay de Pepe Mujica que contempla el derecho de los trabajadores pero no corriendo empresarios», afirmó.



«Lo que hemos logrado con acuerdo entre distintos espacios políticos con la sanción de Ley de Etiquetado Frontal, es un gran paso», ejemplificó sobre la recientemente sancionada norma.



En el turno de preguntas, Benedetti interpeló a Rossi sobre si con la Ley de Humedales se van a solucionar los incendios en las islas de Victoria, ya que el candidato de Podemos Entre Ríos señaló que será una de sus propuestas en el Congreso. «Las recorrimos junto a los pescadores y creemos que la Ley va a favorecer a toda la región del Delta. Hay que definir qué actividades se pueden hacer en las diferentes regiones y cuáles no Estamos a favor de penalizar fuertemente las quemas y los desmontes», dijo.



Finalmente, en el turno del eje económico, Müller dijo que “la forma de sacar a Entre Ríos del estancamiento es un fuerte apoyo a los motores productivos, campo y pymes”. Propuso declarar una “ley de emergencia laboral, quita en el 50% de los impuestos para ayudar a que se establezcan nuevas pymes, sacar el IVA de la industria avícola y fortalecer la industria de la producción de leche. Estamos necesitando todos un orden fiscal, reducir los impuestos”, detalló.



Rossi reclamó que el presidente Alberto Fernández “no ha convocado a la oposición para acordar cuestiones mínimas, y los gobierno de Macri y Cristina (Kirchner) han fracasado también en la economía. Repiten las mismas fórmulas de siempre”. “Vamos a proponer la financiación para las pymes del 50% del salario mínimo para los empleadores que contraten jóvenes por tiempo indeterminado, y recomposición urgente del salario y las jubilaciones”, mencionó.



“Hay que tocar los intereses de los sectores más concentrados. Terminar ya con el pago de la deuda externa y auditarla”, propuso Burgos. Terminar con “La fuga con la deuda externa, y fuga a los paraísos fiscales”, y en cambio convocó a “nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con este saqueo constante”.



“Proponemos generación de empleo genuino y acompañarlo de incentivos y el primer empleo joven. Reformar el Monotributo, que muchas veces termina siendo un trabajo precarizado, hasta el Estado lo utiliza para empleos de larga data”, detalló, a su turno, Varisco.



“Los demás candidatos proponen más beneficios y exenciones. Hay un modelo de desregulación que la mayoría acá proponen, nosotros proponemos que los empresarios paguen la crisis que ellos mismos generaron, que siguen aumentando los precios. El subsidio tiene que ser para los trabajadores para que tengan un salario por encima de la canasta básica y no para los empresarios”, abogó.



“Hace dos años la economía estaba en dificultades, pero se ha agravado aún más, es cierto que hemos tenido la pandemia, pero tenemos un gobierno que se enamoró de la cuarentena y sometió a la sociedad y economía a un daño que estamos dimensionando recién ahora”, planteó Benedetti, y recordó al gobierno nacional que “iba a llamar al diálogo económico y social”. Entre otros puntos, habló de convertir en autovía la ruta 12, algo a lo que adhirió Ledesma, pero retrucó: “Pero estamos destinando grandes esfuerzos a que se termine la ruta 18, que Frigerio supo decirle a una legisladora nuestra que no era prioridad”.



En el último turno de preguntas, Ledesma consultó a Varisco respecto a qué opinaba sobre que Frigerio sea el candidato del radicalismo: “Me resulta vergonzoso. Por eso he tomado la decisión, junto con muchos correligionarios y Partido Fe de crear una alternativa distinta. Cambiemos fracasó como coalición, en este caso el radicalismo tiene que encabezar la propuesta, tener un mayor protagonismo. El anterior gobierno debió escuchar más al radicalismo y por no hacerlo se vieron los resultados y volvió el kirchnerismo”.

