“Los votos no son de nadie” dijo Lucía Varisco

La candidata a diputada nacional, Lucía Varisco, comentó que “ estamos tratando de llegar a todos los puntos de la provincia, ha sido una campaña corta pero intensa, hemos hecho todos los esfuerzos, tenemos un buen reconocimiento de la gente”, en referencia al desarrollo de la difusión de su propuesta para las elecciones del domingo 14.

Asimismo indicó que Pedro Galimberti «llevaba las banderas del radicalismo pero el final era anunciado, muchos de los simpatizantes de esta lista están pensando de otra manera y muchos adhirieron a nuestra lista, tenemos una buena posibilidad de crecer, hemos hecho un buen trabajo, y ahora quedan los últimos días para organizar la logística de la elección”.

De igual modo aseveró a Debate Abierto que “nuestra lista es la mas radical, hemos levantado las banderas radicales, propuestas con raíz radical. La primera equivocación fue la conformación de Cambiemos, luego el radicalismo no hizo escuchar su voz, uno de los grandes errores de Mauricio Macri fue no darle espacio al radicalismo, hubiésemos podido hacer un gobierno mejor, y por propios errores volvió el kirchnerismo. En esta oportunidad, el radicalismo tiene la chance de recuperar la identidad, y el día de mañana se verá que coaliciones hacemos para ganar la provincia, le va a hacer bien la alternancia a la provincia”.

“El radicalismo debe ponerse en pie, Peo Glimberti hizo un buen trabajo en la interna pero no tenemos nada que ver con el PRO, con Rogelio Frigerio, con Patricia Bullrich, el PRO defiende los grandes intereses, entonces no podemos permitir que el radicalismo sea cómplice de eso. Frigerio es un peronista neoliberal, es el caballo de troya que piensa que va a ganar la provincia, no se puede engañar al electorado, Frigerio fue funcionario de Menem y de Macri”, recordó.

En este marco, agregó que “hay dirigentes que deben dar espacio a los mas jóvenes. Paraná es nuestro territorio, conocemos barrio por barrio las problemáticas, vamos paso a paso, mas adelante se verá si decidimos competir por la municipalidad, hoy focalizo esta situación en el radicalismo, venimos de pasar momentos muy difíciles, muchos recuerdos en las recorridas, tomamos la decisión de disfrutar la campaña”.

Varisco aseveró que “estamos fomentando las bases, en el gobierno de Macri vivimos las cosas mas espantosas, mas allá de la defensa de lo que uno cree es peligroso tener enfrente a un Macri o un Frigerio, por eso hay que volver a la sana política”.

“La visita de Macri a Victoria para apoyar a Frigerio me dejo una gran angustia, lo primero que vi fue que estaba jugando al paddle, no nos tiene que unir el espanto sino un proyecto serio, es imperdonable lo que hizo Macri”, resaltó.

Finalmente indicó que “los votos no son de nadie, podemos representar a gran parte del electorado, no solo radicales sino independientes o quienes hayan optado por otros partidos”. (Fuente: Debate Abierto)