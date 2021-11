Hay preocupación por posible desabastecimiento de combustible en la provincia

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, dijo a APFDigital que “los quiebres de stock se han incrementado en la provincia” y que el pronóstico es complicado, sobre todo para los estacioneros blancos.

Tras la advertencia de La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) frente a los primeros indicios de desabastecimiento, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos también manifestaron su preocupación ante la situación en la provincia.

Según dijo Amado a APFDigital “los quiebres de stock se han incrementado” y se dan situaciones como “llegadas tardías de camiones o no apertura de órdenes de provisión”.

“Con el cambio de mes seguramente cambie la situación, mejorando para las estaciones de bandera”, indicó. Sin embargo, señaló que el pronóstico es más complicado para estacioneros blancos: “Para los blancos, si no afloja el congelamiento de precios, cada vez habrá menos oferta o tendrán que poner precios que los dejaran fuera de competencia”.

“Veremos si las elecciones alteran la postura de no mover los precios hasta fin de año” aseguró y agregó: “Para nosotros ya la inflación superó este precio,y empezamos a sufrir con todos los gastos subiendo y nuestra comisión atada al precio del surtidor achicándose”. (APFDigital)