Famín: “La pandemia sigue vigente y hay que mantener el cuidado”

La coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, destacó el inicio de la vacunación con terceras dosis para reforzar esquemas en ciertos grupos de la población.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Famín confirmó que la colocación de terceras dosis “está comenzado en toda la provincia y se están colocando desde ayer” por lo cual consideró que “como en todas las instancias anteriores se podrá avanzar de la manera más ágil que se pueda, considerando que estamos con prácticamente todos los grupos activos”.

Reiteró que “esta tercera dosis viene a complementar esquemas para personas de 50 años o más que recibieron su esquema completo con la vacuna Sinopharm y también para grupos con diagnósticos específicos o tratamientos que implican alguna inmunosupresión independientemente de la vacuna que hayan recibido”.

Ante esto, apuntó que para este grupo de personas priorizadas “la recomendación es consultar con su médico y pedirle que le extienda un certificado con el diagnóstico que posee” y reiteró que “para la tercera dosis, en aquellos vacunados con Sinopharm se aplica AstraZeneca porque se trata de una combinación que mejora aún más la protección de este grupo”.

Consultada respecto de la cantidad de entrerrianos sin vacunar, Famín aclaró que “no hay números absolutos al respecto pero se puede hablar del alcance de la vacunación, porque al ser una vacunación voluntaria nunca vamos a poder establecer como meta el 100% de la población”.

“Al día de hoy tenemos al 52% de la población total –incluidos los chicos de 3 a 11 años- con esquemas iniciados, y para el caso de personas de 18 años o más tenemos el 73% con esquemas completos y el 91% con esquemas iniciados. Es decir que en términos relativos, hablando en porcentajes, la adhesión ha sido muy fuerte, y aunque no hay un número exacto muchos que no se vacunaron en un primer momento, hoy se están volcando a vacunarse y por supuesto los equipos están preparados para la colocación de esas primeras dosis, porque esto no se cierra ni se termina”, señaló.

Agregó que de todos modos que “de aquellos adultos mayores de 18 años que decidieron por sí misma no vacunarse, hay un 9% de la población que aún no inició su esquema, y allí los equipos están organizados para llevar la vacuna hasta los lugares más remotos”. Y mencionó que ante estas personas que no se quieren vacunar “no se puede hacer más que abrir la información y ofrecer todas las recomendaciones para mantener al extremo las medidas de cuidado, porque es una vacunación voluntaria”.

En cuanto a la posibilidad de superar la pandemia gracias a la vacunación, aclaró que “la pandemia sigue vigente a nivel mundial – hemos visto algunos focos donde la daban por terminada como el Reino Unido- y por lo tanto la recomendación es que, independientemente de la vacunación, es necesario seguir manteniendo las medidas mínimas de cuidado como el uso del barbijo, aireación de los espacios, higiene de manos y la distancia interpersonal. Hoy con la vacunación la situación es totalmente diferente que en agosto pasado, pero la pandemia sigue estando, la vacunación lo que busca es reducir la mortalidad y los efectos severos de la enfermedad y de alguna manera incide en ralentizar la transmisibilidad, pero la posibilidad de contagiarnos sigue estando”.

“La vacuna no impide el contagio ni que podamos contagiar a otros, aunque se pueda tener sintomatología menos severa. En ese sentido, el cuidado individual será siempre el cuidado colectivo y en la medida en que mantengamos esta conciencia, aumentemos la cantidad de gente vacunada y mantengamos los hábitos de cuidado, se podrá transitar con mayor tranquilidad lo que quede de la pandemia. Pero pensar que la vamos a dejar atrás en el corto plazo con la vacunación es una idea debatible”, concluyó.