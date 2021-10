“Nuevo desprendimiento de madera en rutas: ¿Hasta cuándo el desinterés estatal actúa como cómplice?”, por Alberto Rotman

Nuevamente un accidente ocasionado por el desprendimiento de un tronco de pino transportado por un camión, se incrusto en la cabina de otro vehículo que circulaba en sentido opuesto en la avenida Arturo Frondizi de Concepción del Uruguay. Milagrosamente no fue una tragedia y el conductor resultó ileso, siendo rescatado por el cuerpo de bomberos de la ciudad.



Quiero recordar al Poder Ejecutivo Provincial que hace casi 2 años (29 de diciembre de 2019) fue promulgada la Ley 10.066 de «Transporte de productos forestales en las rutas Entrerrianas» que espera ser reglamentada por ese Poder para entrar en vigencia.



No encuentro ningún razonamiento lógico que explique esa desidia para cumplir una de las obligaciones indelegables de todo gobierno. El cuidar la salud y la vida de sus conciudadanos.



El transporte de madera como troncos requiere una metodología que proteja, a quién lo transporta y a terceros, como existe en otras provincias y otros países.



La ausencia de una herramienta legal que normatice esto ha llevado a pérdidas de vidas inútiles en nuestras rutas que hubieran sido fácilmente evitables.



Señores miembros del Gobierno Provincial: salgan de su abulia ejecutiva en la que se sumergieron y gobiernen para la gente. Reglamenten la Ley de transporte de productos forestales, para darle así a quienes tienen la responsabilidad de trasportar ese tipo de cargas, normas claras y precisas para que no ocurran este tipo de accidentes en nuestras rutas, enlutando nuevamente alguna familia entrerriana o de cualquier otro lugar del país que transite por nuestra provincia, enlutando además, la conciencia de quienes teniendo en sus manos la responsabilidad de ejecutar las leyes que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, no lo hacen.



Es una vergüenza que en una provincia con un desarrollo forestal importante como en la nuestra, duerma en alguna oficina del Gobierno la legislación apropiada que evitaría estos hechos, muchas veces fatales.



De no poner en vigencia esta ley, el Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) será responsable de este tipo de accidentes que puedan ocurrir en nuestros caminos Entrerrianos y las graves consecuencias que estos hechos, generalmente acarrean.

