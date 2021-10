Sánchez: “Bertuni no había arrojado ningún indicio de que podía tomar esta determinación»

El director de la Unidad Penal N°1 de Paraná, Marcelo Sánchez, se refirió a la muerte de Oscar Bertuni, el único imputado por el femicidio en Cerrito de la docente Noemí Sánchez, a poco de ingresar a la cárcel.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sánchez sostuvo que lo sucedido “está bajo una investigación de las autoridades judiciales y administrativamente” y confirmó que “el detenido Bertuni tiene registro de ingreso a las 13.50 a la Unidad Penal, allí se inicia todo el protocolo de ingreso con la toma de datos, antecedentes, los primeros exámenes médicos y psicológicos y del equipo de trabajo social para ver la fisonomía, la parte de salud y la parte psiquiátrica y psicológica”.



“Habiendo pasado por la parte médica, lo habían visto ya el médico y el psiquiatra es alojado al sector contiguo a la guardia que es un alojamiento transitorio, cuando lo van a buscar para seguir con el proceso desde el área de psicología encuentran el cuerpo ya prácticamente sin vida y de inmediato el área de sanidad que está a pocos metros trata la reanimación pero no se logra el cometido”; relató.



Comentó que “en todo ese sector externo hay cámaras; se lo ve cuando ingresa a la Unidad, cuando es trasladado a las oficinas de Sanidad y por el sector de guardia, no en la celda donde no hay cámaras”.



Sobre el elemento con el cual se quitó la vida, Sánchez detalló que “está en investigación pero según lo que se peritó y se secuestró era un elemento que forma parte de una prenda que él portaba, no fue con el cinto”.



Sobre lo sucedido, analizó que “la gente idónea, psicólogos y psiquiatras, dicen que la conducta humana es impredecible y más en este tipo de patologías psiquiatrías, que cuando una persona tiene la idea va a intentar y va a llegar a este resultado de quitarse la vida. De todos modos, admitió que “dentro de nuestra profesión tenemos que prever este tipo de incidentes para que no se lleven adelante, pero es imposible tener las 24 horas una persona vigilando o supervisando la actividad de un interno”.



Finalmente, aseveró que “apenas ingresó tuvo la audiencia con los profesionales, con el psiquiatra, quien en su examen no determina que podía tomar este tipo de actitud. También tenemos informe en Alcaidía donde estuvo horas antes manteniendo la audiencia y no había arrojado ningún indicio de que podía tomar esta determinación”.

Relacionado