El patrimonio neto de Urribarri aumentó 627% de 2019 a 2020

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) accedió al detalle del informe oficial presentado por el actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, ante organismos nacionales. Su patrimonio personal neto (bienes menos deudas) creció casi en un 627 por ciento entre fines de 2019 y diciembre de 2020. Sus acciones en la empresa familiar Kriptax Inc. Sociedad Anónima crecieron en un año un 1.045,73 por ciento entre un año y otro.

Lo que no se entendió muy bien fue por qué figura en su declaración una casa «en Capital Federal», que no está consignado en su manifestación ante la justicia entrerriana, mientras que, como contrapartida, no aparece su vivienda de Concordia, que sí está señalada en su detalle patrimonial en la causa por enriquecimiento ilícito.

LO QUE REVELA LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE SERGIO URRIBARRI

Bienes al 31/12/2019 Bienes al cierre 31/12/2020

Casa Ciudad de Buenos Aires. Comprada

el 1 de junio de 1992. 200 metros cuadrados

$2.838750 $3.423.563,18

Acciones en empresa Kriptax Inc. S.A.

25 por ciento de acciones.

$530.000 $6.072.375,19

Boleto compraventa dpto Capital Federal

$2.870.000 $2.870.000

Cuenta particular

Señala que la empresa Kriptax Inc.S.A. le debe 5.798.613,21 pesos.

Bienes nuevos 2020

Automóvil Hyundai Tucson 1.6 adquirido en Israel en julio de 2020: $2.360.506

Depósito dinero en el exterior: $5.988.103,72 (alrededor de 60.608,74 dólares)

Caja de ahorro de otras monedas: $700.000

Deudas de Urribarri

Año 2019 Año 2020

–A Sergio Damián Urribarri

580.000 pesos 580.000 pesos

–A Mauro Urribarri

680.000 pesos Sin deuda.

–A Bruno Urribarri

2.425.759 pesos 2.335.759 pesos

–A Franco Urribarri

440.000 pesos 440.000 pesos

–A los hijos les debe un total de 3.355.759,47 pesos

Ingresos de alquiler: 3.920.536 pesos

Ingresos no alcanzados por Impuesto a las ganancias: 11.316.657,78 pesos

Gastos personales: 3.200.000 pesos

Total de rentas por trabajo oficial: 4.135.966,39 pesos

–Bienes, depósitos y dinero al 31/12/2019: 7.566.847,95 pesos.

–Deudas al inicio del año 2020: 4.125.759,41 pesos.

–Bienes, depósitos y dinero al 31/12/2020: 28.373.209 pesos.

–Deudas al 31/12/2020: 3.355.759,47 pesos.