Rossi: “Con el PS tenemos margen para lograr la quinta banca en el Congreso”

El candidato a diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Juan Manuel Rossi, se refirió a la campaña de cara a las generales del 14 de noviembre, y puntualizó sus principales propuestas junto a las expectativas de llegar al Congreso Nacional.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), y luego compartidas a 7Paginas, Rossi afirmó que “siendo una elección a diputados nacionales hay margen para pelear el quinto lugar”. “En relación con otras fuerzas políticas estamos apuntando a ser un tercer espacio y pelear con Podemos Entre Ríos la quinta banca al Congreso de la Nación porque el resultado en términos generales ya está definido”, consideró.





De todos modos, planteó la preocupación porque “no sólo está polarizada la elección sino que también se da una nacionalización, con lo cual muchos debates y cuestiones se plantean a nivel nacional y muchas veces se olvidan las particularidades o los problemas específicos que tiene la provincia”. “A veces se bajan cuestiones del gobierno nacional y quedan en un segundo plano cuestiones como la generación de trabajo, producción, pobreza, violencia y otras cuestiones en las que Entre Ríos tiene algunas características particulares. Desde ese punto de vista puede ser que haya mayores dificultades pero creemos que hay margen para ir por la quinta banca al Congreso de la Nación”, resumió.





Sobre las posibilidades para lograrlo, comentó que “en términos de votos, como es por sistema D´Hont, las bancas no dependen de los votos que uno saque sino de los que saquen las demás fuerzas, en este caso el peronismo y Juntos por Entre Ríos, pero claramente tenemos que subir y duplicar los votos que sacamos en las PASO, lo que nos parece que es bastante realizable sobre todo con el Partido Socialista unido en las generales después de mucho tiempo”.





Analizó al respecto que “hay una línea que está muy buena para transitar que tiene ver con los jóvenes, con los emprendedores, con la cuestión ambiental que el resto de los candidatos no los plantea, y en la medida en que tenemos posibilidad de contar nuestras ideas son muy distintas al resto de las fuerzas políticas y hay un electorado que está buscando eso, sobretodo ya estando resuelta la elección, porque en Entre Ríos sólo hay que definir cómo se disputa la cuarta banca: si va la segunda para el peronismo o si van 3 a 1 para Juntos por Entre Ríos, y allí nosotros aspiramos a lograr la quinta banca para que haya expresiones diferentes en el Congreso”.





Sobre las propuestas, detalló que “nos distinguen dos cuestiones que fueron nuestros ejes de campaña: una tiene que ver con lograr mayor producción para generar empleo y otra es la cuestión ambiental”. “Hablamos de plantear en el congreso un shock productivo básicamente con dos o tres propuestas muy concretas: cero impuesto a las ganancias para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de las economías regionales; la potenciación de los jóvenes emprendedores con un montón de mecanismos para agilizar el equipamiento, tecnologías y demás para quienes tienen proyectos productivos y culturales; y también el primer empleo que es fundamental para los jóvenes y para ello hay una serie de mecanismos para favorecer de manera fiscal a las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes”, puntualizó.





Y agregó que “en la cuestión ambiental recorrimos la provincia, visitamos las islas de Victoria, los humedales de Concordia, de Gualeguaychú, los del Pre-Delta en Diamante porque Entre Ríos está rodeada y atravesada por humedales y vamos a proponer la ley de humedales en el Congreso de la Nación para cuidarlos y protegerlos; y otro punto es la propuesta de la reforma fiscal verde: la idea de ligar la política económica nacional con cuestiones ambientales que no se plantean en el país”. Sobre este último punto, explicitó que “para los sectores de energía, alimentos, transporte que son los más contaminantes, proponemos premiar de manera impositiva a los emprendimientos y actividades económicas que demuestren que cuidan los suelos, que incorporan tecnología más eficientes, que promueven energía renovables, gestionan sus residuos de manera sustentable. En esto también es fundamental defender a pequeños y medianos emprendimientos que vayan por ese lado”.





“En líneas generales, también nos parece básico pelear por una recomposición del salario de jubilados y trabajadores; con una canasta básica de poco más 73.000 pesos para una familia nos parece que el piso básico para una reactivación económica debe estar por encima de eso. También están la educación y la perspectiva de género que son muy importantes para nosotros”, especificó.





Por otra parte, destacó la unidad que logró el Partido Socialista tras las PASO lo que permite “un trabajo en conjunto, para recorrer la provincia y eso nos da más potencia para las elecciones generales”. En tal sentido, dijo que en Paraná, Victoria, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú “aspiramos a mejorar, junto con Concordia que en general es un lugar donde no nos va también”.





“Nos fue muy bien en Victoria dónde sacamos el 7% como tercera fuerza, en Concepción del Uruguay donde se logró arriba del 5%, nos fue muy bien en Colón. En Paraná tenemos que mejorar porque llegamos a 9.000 votos y queremos estar en los 13 a 14.000 votos, lo cual es un desafío. En las PASO recorrimos la mayor cantidad de ciudades posibles contando nuestras propuestas y ahora en las generales nos estamos concentrando en las ciudades más grandes, estando más cerca de la gente, con afiches, presencia en las calles, caminando las ciudades”, señaló.

