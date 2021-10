Diputado Maneiro: “Vamos a obtener un triunfo abrumador”

El diputado provincial, Julián Maneiro (JxC), dijo que el proceso electoral hacia el 14 de noviembre «es la continuidad luego de las PASO, donde ya se ha conformado una lista de unidad y vamos a competir contra el oficialismo y entiendo que claramente se va a ratificar el triunfo de nuestro espacio, porque representa el sentir y el pensamiento mayoritario de los entrerrianos pero también a nivel nacional”.



Asimismo indicó que “debemos consolidar el trabajo este 14 de noviembre, no esta nada dicho, entendemos que es una diferencia descontable, inclusive el peronismo lo reconoce. Hay alternativas de llevar un proyecto transformador en la provincia y están dadas las condiciones políticas para que eso suceda, el Frente de Todos a nivel nacional confluye en dos o tres elementos de critica, desgaste y de discursos que van con cierta incoherencia, se ha perdido la credibilidad en el Presidente, con un vacunatorio Vip, con fiestas en Olivos, y la situación económica, el crecimiento de la inflación y medidas luego de las elecciones que van a contrapelo de la realidad”.



Seguidamente dijo que “hay varios elementos que la gente dice basta, el de la pandemia es uno y lo económico por otro lado. La gente la esta pasando muy mal, no hay trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, hay falta de credibilidad al gobierno, entre ellos por el mal manejo de la pandemia, castigaban, perseguían a los ciudadanos y ahora surgen situaciones donde el Presidente festejaba el cumpleaños de su esposa, esas situaciones son graves. Ya en la opinión de la gente, se pone en duda lo que salga de la boca del Presidente, por eso se ha castigado al gobierno y lo volvera hacer en Noviembre”.



“La diferencia se va a mantener, va a ser una victoria abrumadora de Juntos por Entre Rios, y por mas que el oficialismo esté haciendo esfuerzos que están equivocados, se va a sostener la diferencia”, resaltó.



Más adelante señaló a Debate Abierto que “tenemos un frente electoral en Crespo, y como ha sido en las oportunidades anteriores el candidato ha salido del acuerdo y del consenso y va a seguir en ese camino. Ya hay nombres dando vueltas para 2023, en lo personal no me considero candidato a intendente, estoy bien donde estoy trabajando, no hemos peleado por los cargos siempre hemos estado dentro de las construcciones colectivas”.



Finalmente aseveró que “Frigerio es un dirigente muy importante de Juntos por Entre Ríos, estamos en la UCR y compartimos el mismo espacio político, encabeza la lista y tiene un rol gravitante. Luego veremos si se consolida a futuro o si la UCR tiene una propuesta y se compite por la candidatura para 2023, tenemos que avanzar paso a paso, creo en las construcciones políticas”, asveró el legislador oriundo de Crespo. (Fuente: Debate Abierto)

