Covid-19: “La pandemia no terminó y hay una incipiente aparición de la variante Delta”

El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y el país y advirtió la necesidad de continuar con los cuidados.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Garcilazo comentó que “la situación epidemiológica actual es que estamos en un periodo de baja transmisibilidad de los casos comunitarios”. “Hoy el Covid en el país se está presentando como brotes, a diferencia de lo que veíamos a mitad de año. Hay una baja transmisión de casos comunitarios con una incipiente aparición de la variante Delta de forma comunitaria, y esto es lo que más preocupa”, refirió.

Admitió que “se estimaba que el predominio de la variante Delta iba a ser mucho antes de lo que se está dando pero se entiende que esto está relacionado con las características de la campaña de vacunación. De todos modos, la variante Delta de a poco está comenzando a mostrarse en forma de brotes, no con predominio de transmisión comunitaria aunque es muy probable que lo haga más adelante”.

Explicó asimismo que “la generación de nuevas variantes se da en contextos de alta transmisibilidad” y advirtió que la vacunación merma la posibilidad de aparición de nuevas cepas: “Hoy el objetivo principal es bajar la transmisibilidad a nivel mundial; de nada sirve que algunos países puedan lograr el 100% de inmunidad en su población y el resto no pueda hacerlo porque así se van a generar nuevas variantes que escapan a la inmunidad de las vacunas y habrá que revacunar”. “Algo de esto se ve en Reino Unido donde se están detectando variaciones de estas variantes que están generando de vuelta picos de casos. Por eso el planteo a nivel mundial es tener una baja generalizada de casos para poder controlar de otra manera la pandemia”, ejemplificó.

En este sentido, valoró la importancia de la vacunación y consideró que “las vacunas son excelentes para disminuir la mortalidad y el riesgo de internación, sobre todo en los grupos que tienen más probabilidad de terminar en un hospital, y también son buenas para disminuir la transmisibilidad, aunque no tanto. La pandemia con un gran número de casos y la mayoría de la población vacunada es distinta a tener muchos casos sin población vacunada”.

“Hoy si bien esperamos que haya otro pico y un nivel de contagios mucho más alto que el que tenemos hoy, la expectativa es que las terapias y los hospitales no estén saturados como estuvieron en algún momento en el país”, planteó.

Ratificó que “hace varios meses que se viene evaluando en las reuniones del Consejo Federal de Salud la aplicación de terceras dosis, y lo que se decidió –dada la situación epidemiológica hoy del país y que nuestra campaña de vacunación tuvo su pico de aplicaciones a mediados de este año- fue posponer esta discusión hasta fin de año o incluso el año próximo, porque se considera que nuestro país no tiene esa necesidad”.

Respecto a la necesidad de sostener los cuidados, como el uso del barbijo, Garcilazo sostuvo que “desde el Ministerio de Salud siempre se viene planteando que la pandemia claramente no terminó, habrá que seguir cuidándose en distintos aspectos porque la vacuna sola no puede avanzar contra el Covid, y por lo tanto no se habla de una eliminación o erradicación del virus sino de un momento de baja transmisibilidad que es muy probable que cambie”.

“Por eso es necesario que las medidas básicas se sigan llevando adelante, y luego se llega hoy a una situación en la que se puede ir haciendo algunas aperturas graduales, sobre todo de eventos masivos o de mayor riesgo epidemiológico, pero eso dependerá también de la capacidad para cumplir los cuidados”, sentenció.

Consultado por las consecuencias epidemiológicas del fin de semana largo, el funcionario sostuvo que “todavía no se puede saber porque no hay un nivel de circulación del virus que pueda relacionarse con los contagios que se ven. Hoy los casos se están dando por brotes y es más probable que comiencen a parecer estos brotes en las poblaciones más susceptibles que en este momento son quienes no están vacunados”. “Consideramos que comenzarán a observarse brotes más importantes en menores de 18 años, en las escuelas, en viajes, en todo lo que genere reuniones, pero en este momento con el virus circulando tan poco es muy difícil que veamos que la concentración de gente genere automáticamente la aparición de un pico”, aclaró.

Explicitó que “la vacunación de mayores de 18 años está muy avanzada, de 3 a 11 años se inició la semana pasada con grupos de riesgo y la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años ya se inició con los grupos de riesgo hace casi un mes y ahora ya se está vacunando a los grupos sin riesgo. De todos modos, no estaríamos llegando todavía al 50% de esa población”.