Megajuicio: Una nueva jornada con testigos que detallaron cómo eran las contrataciones de espacios públicos

En una nueva audiencia del juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Comunicación Pedro Báez y otros funcionarios y particulares acusados de delitos contra la administración pública, se escucharon tres testimonios relacionados con la investigación sobre las imprentas.

La empresaria Leticia Vieyra ligó a Juan Pablo Aguilera con las campañas del PJ, mientras que un empleado de las empresas bajo sospecha y una funcionaria estatal lo desligaron de su vinculación con las firmas.

Vieyra es administradora de Urbana Vía Pública. Se sumó a la firma en 2012, aproximadamente, debido a los problemas de salud de su padre y para reencaminar la empresa que estaba con altos niveles de endeudamiento. Los compromisos sin atender incluían a organismos impositivos. Este dato fue clave porque es la razón que esgrimió Vieyra para no ser contratista directa del Estado, que exige libre deuda fiscal a sus proveedores.



En el interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, se le preguntó por Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Luciana y Alejandro Almada, socios de las empresas TEP y Next que la acusación atribuye al cuñado de Urribarri. La empresaria dijo no conocer a ninguno de ellos. Y que su vínculo era con Formato Urbano, una empresa de Next, a través de Gustavo Pereyra, empleado del PJ que testimonió en la causa, y a Aguilera.



“¿Quién era el dueño de la empresa Formato Urbano, ex 5 Tipos?”, preguntó Fiscalía. Tras el silencio de la testigo, la Fiscal Patrica Yedro puntualizó: “¿A quien tiene como referente, propietario de esa empresa?”. Vieyra respondió: “En realidad no sé quién era el dueño. Quien se comunicaba conmigo, quien me hacía las contrataciones puntuales, era Gustavo Pereyra. Lo que yo conocía de la calle, de lo que se decía, era: Pereryaa y Juan Pablo Aguilera”.



“¿Quién la subcontrataba de la empresa Formato Urbano?”, profundizó la acusación. “Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pereyra”, remarcó la empresaria. “Pereyra – abundó la testigo – era la cara visible. En realidad, yo lo conozco primero a Aguilera que era quien me contrataba las campañas políticas. Después me lo presentan a Pereyra, con quien arreglaba los detalles”. Más adelante Fiscalía preguntó a quién tiene como referente de Formato Urbano. La respuesta fue: “Pereyra, con el que más hablé siempre. Y Aguilera también, era lo que se decía”.



El Ministerio Público Fiscal quiso saber para que le contrataban los espacios: “Mayormente, era todo campaña política. No me acuerdo si había otra cosa. A mi me contrataban los espacios. Nos enterábamos el motivo, la gráfica, cuando salíamos a pegar” los carteles, explicó Vieyra.



La Fiscalía mostró dos correos electrónicos. En el primero, Pereyra buscaba mejores condiciones económicas para la contratación de espacios para el justicialismo en 2015. No podían ser para el Estado porque Pereyra incluso menciona que habría pagos “en morochín”, es decir en negro, sin factura. Incluso más tarde las defensas le consultaron a la testigo sobre este mail y dijo que seguramente se trataba de una negociación con la fuerza política.



También indagó dónde se encontraba con Pereyra o Aguilera. “En mi oficina o en calle Racedo”, sede de Next y de Formato Urbano, comentó. “¿Alguna vez se reunió personalmente con Aguilera?”, precisó el fiscal Francisco Ramírez Montrull. “Sí, en mi oficina”, fue la respuesta. “¿En algún otro lugar”, insistió el fiscal. “Creo que una vez que me junté con Pereyra lo vi pasar por Formato Urbano en calle Racedo”, contestó.



Luego, la Fiscalía proyectó un correo con algunas fotos de los afiches de la promoción de Urribarri en 2015. Vieyra explicó esa era la certificación, para la cual se enviaba por mail algunas imágenes mas no todas porque “sería imposible mandar tantas” agregándose un listado “de donde están fijados todos los carteles. Después el cliente se encarga de recorrer y de ver que realmente están colocados”. El pago de estos afiches “debe haberlo hecho el PJ, Gustavo Pereyra”, consignó Vieyra.



A la hora de ser interrogada por las defensas, la empresaria consignó que su trato comercial con el PJ se canalizaba a través de Pereyra y Aguilera. “¿Hizo alguna operación comercial distinta a la del Justicialismo con Aguilera?”, preguntó el defensor Miguel Cullen. “No. No recuerdo. Creo que no”, dijo Vieyra. También comentó que Pereyra era el encargado de pagar las publicidades del PJ.



Vale aclarar que la acusación gira en torno a los delitos de peculado por el desvío de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública durante el período 2010/2015. No están siendo objeto de juicio los usos de fondos del Partido Justicialista.



Para tal fin, uno de los objetivos de Fiscalía es demostrar que las empresas TEP y Next son propiedad de Aguilera. Y que quienes aparecen como propietarios son en realidad prestanombres.



· A primera hora



El primer testigo de la jornada fue Carlos Alberto Ramírez, ex trabajador de la empresa 5 Tipos que más adelante se convertiría en Next y en TEP. A la primera firma llegó de la mano de su amigo de la infancia en el barrio San Agustín, Alejandro Almada, hermano de la pareja de Aguilera, Luciana. Según expresó, estuvo en blanco desde el inicio de la relación laboral, que comenzó luego de que ayudó a refaccionar una habitación en el local que 5T ocupaba en calle Cura Álvarez.



Ramírez cumplía funciones en las firmas desde la mañana hasta las dos de la tarde, aproximadamente. Entres 2008 y 2012 trabajó como contratado de obra en la Cámara de Diputados, en mantenimiento. Ingresó allí también por su contacto con Almada. No supo explicar cómo. Para cobrar de la Cámara se registró como monotributista en AFIP. Su amigo de la infancia le pagaba todos los meses con un cheque, luego de que firmara una boleta a su nombre. El talonario lo tenía Almada, según manifestó, a pesar que de fue encontrado en un allanamiento en la casa de Aguilera.



En función al objeto del juicio, Ramírez afirmo que la firma Next era propiedad de Maximiliano Sena y Alejandro Almada. Y que los dueños de TEP eran Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada.



Fiscalía le preguntó si conocía a Aguilera y respondió que era el cuñado de Alejandro Almada, porque estaba casado con Luciana. “¿Tenía (el cuñado del ex Gobernador) vinculación con la empresa?”, consultó la acusación. “No, fue la respuesta del testigo. El Ministerio Fiscal indagó el porqué Aguilera estaba autorizado a manejar un vehículo que estaba en la empresa. “No sé”, respondió Ramírez.



“En el tiempo que transcurrió trabajando en 5 Tipos o Next ¿se lo veía a Aguilera?”, preguntaron los fiscales. “Muy poco”, afirmó el testigo, precisando que el cuñado de Urribarri “es amigo de los propietarios de la empresa”.



En un momento, Fiscalía intentó quebrar al testigo haciéndolo incurrir en una contradicción. Pese a que había dicho que al ingresar como trabajador a 5 Tipos había sido registrado, la Fiscal Yedro le preguntó: “Usted refirió que ingresó a la empresa en el 2005 y que se vincula con la Cámara de Diputados en 2008. Cuando lo contratan en la Cámara ¿Seguía en negro en la empresa o ya estaba blanqueado”. Pese a esta maniobra, el testigo se mantuvo en sus dichos: “En la empresa no estaba en negro. Estaba blanqueado y trabajaba media jornada. Y por la tarde en Diputados”, remarcó.



Por último, las defensas le solicitaron una serie de precisiones: “¿Lo vio en la empresa a Urribarri?”. “No”, dijo Ramírez. “¿A Pedro Báez?”. “No”, reiteró. “¿Sabe si Juan Pablo Aguilera realizó alguna tarea como gerente general en TEP, Next o 5 Tipos?”. “No, no tengo idea”, consignó. También le preguntaron si Aguilera podría haber sido visto por el local de la empresa porque iba a buscar a su mujer, Luciana Almada- “Sí, puede ser”, expresó Ramírez.



· Papeles



Alejandra Daniela Leban actualmente es funcionaria en el área contable de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno provincial. Comenzó en 2012 cuando era Ministerio de Cultura y Comunicación. Se encargaba entonces de las reservas presupuestarias y las órdenes de pago. Hoy supervisa esas acciones.



La testigo brindó precisiones del procedimiento administrativo para la contratación y pago de publicidad. En primer lugar, distinguió el llamado “expediente madre” donde se inicia el proceso, se hacen los dictámenes legal para su encuadre normativo y contable de reserva presupuestaria, que supone que hay disponibilidad en la partida del presupuesto, que es la autorización para gastar que emitió la Legislatura al aprobar el cálculo de ingresos y gastos.



Fiscalía expuso un expediente de contratación de publicidad con Next con diversas falencias técnicas. Faltaba, por caso, la nota inicial donde se justificaba la contratación. Pero, fojas más adelante, constaban los dictámenes de las áreas legales y contables.



La acusación llegó al extremo de señalar como falta que el decreto que cerraba ese expediente madre no tenía los sellos del entonces gobernador Urribarri ni del ministro Báez. En ese tipo de normas, la firma del mandatario no se aclara. Y el nombre del ministro figura en el penúltimo artículo, el de refrendo.



Con posterioridad al interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, la defensa a cargo de Miguel Cullen le mostró a Leban otro expediente ligado al primero. Era el de pago, formado a partir del decreto de autorización que perfecciona el acto administrativo, donde constan otros documentos que la Contaduría General, la secretaría Legal y Técnica y otros organismos de contralor revisaban antes de dar luz verde al pago de la publicidad.



Casi de inmediato, preguntaron sobre el vínculo que tenía con los acusados Urribarri; Báez; Tamayy y Aguilera. “¿En algún momento el Gobernador o el Ministro te llamaron para interesarse por un expediente o el pago?”, le consultaron. “No”, respondió. ¿Y Tamay?. “Tampoco, no tenía vinculación con él”, contestó. Luego cargaron sobre el presunto vínculo del mandatario, su cuñado y el ministro con las empresas investigadas. “¿Urribarri o Báez le pidieron trámite preferencial para TEP, Next, Montañana o Bustamente trámite?”, indagaron. “No”, afirmó la testigo. “¿Y Aguilera?”. “No lo conozco”, expresó.



Durante varios tramos de la jornada, las intervenciones de la acusación apuntaron contra Florencia Della Ghelfa, pero la empleada pública de Comunicaciones no está imputada en la causa. Fue testigo y en su declaración reconoció que Sena le pagaba por colaborar en el armado del papeleo para otros órganos del Estado que no están bajo la órbita del área donde cumple funciones. Además Fiscalía no pidió ni su falso testimonio ni la acusó in situ de estar inculpándose de un delito ni le abrió una investigación penal. (APFDigital)

