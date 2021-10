Desde Convergencia invitan a los entrerrianos «a militar por la República»

Se reunió Convergencia Radical con sus referentes departamentales, integrantes de los equipos técnicos y adherentes a través de la plataforma Zoom donde el tema central del encuentro fue debatir sobre el trabajo a realizar como espacio político de cara a las elecciones del del 14 de noviembre.



En un documento sostuvieron: “Lo que hoy viene soportando la sociedad en su conjunto hace que todos debamos redoblar los esfuerzos e involucrarnos para que el 14 de noviembre el electorado exprese con contundencia la República que se pretende”.





En Convergencia entienden que los argentinos “estamos frente a un gobierno que sólo expresa los intereses personales o de un pequeño grupo, que no son para nada las necesidades del pueblo que dice representar. Ahora, urgido por el resultado de las PASO, sale de la comodidad en que se encontraba con la excusa de la cuarentena eterna y pretende hacer en un par de meses lo que no hizo en todo el mandato. Lo único que los moviliza es mejorar el resultado electoral este 14 de noviembre y el interrogante es ¿y después qué?“





Para este sector “no se evidencia un plan de gobierno que vaya más allá de la primera quincena de noviembre y la incertidumbre de lo que pueda venir después no es para nada el camino a un futuro mejor. Juntos Por Entre Ríos eligió a quienes los representan en estas elecciones a través del voto, sabiendo que es la manera de consolidar la representatividad y expresa la decisión de cada elector. La interna ya quedo atrás y hoy nos mueve trabajar para darle lo mejor a Entre Ríos y Argentina».





Desde Convergencia invitan en consecuencia “a todos a sumar, aún aquellos que no tengan un partido u espacio que los represente dentro de Juntos Por Entre Ríos, a ser activos participes fiscalizando, acercando boletas a sus vecinos. La Democracia se fortalece con más Democracia, eso se consigue con el involucramiento de todos y en este caso acompañando la boleta que integran Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.”





Por último, expresaron; “Las difíciles circunstancias que vive la Nación exigen aún más la racionalidad del sufragio, para que lograr equilibrio institucional, por eso invitamos a los entrerrianos a acompañar los candidatos de Juntos por Entre Ríos lista 502.“







