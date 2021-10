FARER afianza su oposición al «intervencionismo estatal»

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) realizó en la Sociedad Rural de Concordia su reunión mensual de Consejo Directivo. Se trataron diversos temas del quehacer agropecuario; se ratificó la “postura contraria a los últimos anuncios” del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez; y se conversó con candidatos a diputados nacionales por Juntos por Entre Ríos, “para conocer de primera mano cuáles son las ideas que pretenden llevar al Congreso nacional”.

El encuentro, que contó con la participación de casi todas las rurales y fue presidido por el titular de FARER, José Colombatto. Se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Concordia, en consonancia con la exposición ganadera organizada por la entidad de la capital del citrus.

FARER es la “entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional”.

La reunión estuvo divida en diversos capítulos. En primer lugar, se trataron temas de interés general para los productores, se leyó el informe de presidencia y se brindaron detalles de los últimos acontecimientos en torno a las distintas delegaciones de FARER.

En ese sentido, se ratificó la molestia de los dirigentes ante los intentos del gobierno nacional de promover una ley que intenta “seguir maniatando” a los productores; se volvió a conversar sobre la problemática surgida por la brucelosis, donde se sigue reclamando ante el SENASA la decisión adoptada por el organismo y que no se comparte desde la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA); se instó sobre la necesidad de que cada Rural participe en la delegación del INTA de su departamento para evitar que el gobierno continúe con el intento de colonizar la entidad con fines partidarios; y se informó sobre el nuevo precio de las vacunas de aftosa y brucelosis, dispuesta en la asamblea de FUCOFA del último viernes, donde quedaron establecidos los precios de la siguiente manera: $ 175 para aftosa y $ 82 para brucelosis.

Posteriormente, se mantuvo un encuentro con los candidatos a diputados nacionales por Juntos por Entre Ríos (JxER), Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y Atilio Benedetti. Cabe recordar que los aspirantes a bancas en el Congreso del Frente de Todos también fueron invitados, pero no acudieron a la cita.

En el encuentro con los candidatos de JxER, los dirigentes rurales les expresaron las principales inquietudes y necesidades de los productores, al tiempo que escucharon los lineamientos centrales que los mismos tienen en torno a la cuestión agropecuaria. Posteriormente, la reunión se amplió a representantes de otras entidades gremiales y finalizó con una conferencia de prensa.

Fuerte rechazo a la intervención estatal

Luego de la reunión, la atención se dirigió hacia la tribuna y la pista de la Sociedad Rural anfitriona, donde se realizó el acto inaugural de la muestra. Allí, el titular de la entidad local, Gonzalo Legerén; el presidente de FARER, José Colombatto; y el representante de CRA en la oportunidad, Raúl Boc Ho, coincidieron en sus alocuciones en las fuertes críticas ante el intervencionismo estatal.

Legerén señaló que “la Argentina vive una dramática y vergonzosa realidad de pobreza y subdesarrollo”, al tiempo que detalló una serie de causas de semejante situación: “inflación; populismo; corrupción enquistada; ataque a la propiedad privada; Justicia ineficiente, parcial o cómplice; gasto público y déficit fiscal alarmantes; cepo a las exportaciones e importaciones; retenciones; regulaciones; tipo de cambio diferencial; elevados costos de transporte y logística; nulas inversiones en caminos, rutas e infraestructura; y baja calidad institucional”, criticó.

Por su parte, el titular de FARER, José Colombatto, recordó que “en estos días hemos visto llamativos cambios de parecer de gobernadores y funcionarios políticos respecto de algunas medidas que han venido afectando al sector productivo. Pero lo extraño es que esos vaivenes ideológicos se hayan producido sin que haya cambiado nada de manera estructural en la Argentina ni en los mercados internacionales. ¿Cómo se puede defender a ultranza una medida y una semana después entender que es equivocada?” se preguntó.

“En ese marco -continuó- el gobierno acaba de destrabar las exportaciones de las vacas de conserva a China. Yo me pregunto y les pregunto ¿Era necesaria una debacle en las urnas para cambiar una política de Estado? ¿No sienten que nos toman el pelo? ¿No les queda la sensación que acaban de usar al campo como conejillo de Indias? ¿Es posible construir un país viable y previsible así? Y la respuesta en no. No se puede generar una nación próspera y moderna con estos vaivenes de acuerdo a los humores de turno”, aseguró.

Colombatto citó datos dados a conocer recientemente por la Bolsa de Cereales junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde se expone la participación de la producción y las exportaciones de la provincia, y donde queda explicitada la importancia del sector agropecuario entrerriano. Sobre ello, el dirigente indicó que “el campo es vital para Entre Ríos. Y podría serlo aún mucho más. Hay muchas cosas por hacer desde lo público y desde lo privado. Faltan obras de infraestructura y generar mejores condiciones para la inversión y el empleo. En algunos aspectos hemos avanzado junto al ministro Bahillo y otros funcionarios para trabajar en conjunto y fortalecer una relación madura y constructiva. Pero como gesto y para profundizar y acelerar lo que hace falta necesitamos el compromiso y la atención del gobernador que hace 6 años no recibe a la Mesa de Enlace. Creo que el gobernador no termina de entender la importancia del campo entrerriano o bien, los antiguos esquemas ideológicos no le dejan actuar en libertad. En cualquiera de los casos, alguien debiera explicarle que no puede estar ausente del rumbo productivo de la provincia”, remarcó con firmeza.

En tanto, el prosecretario de CRA, Raúl Boc Hó, puntualizó que lo sucedido esta semana no se trató del comienzo de un diálogo serio y maduro, aunque reconoció que siempre es positivo retomar los encuentros con las entidades que realmente representan a los productores: “Esto es bueno, pero la confianza con el Gobierno está rota, destruida, y si pretendemos reconstruir algo de esa confianza el primer paso es el diálogo”, indicó, a la vez que no dejó pasar que los anuncios “vienen a corregir pésimas medidas tomadas por el propio Gobierno: una, la discriminación a los productores mixtos que por retener el 5 % de los granos estábamos fuera del circuito financiero y no éramos sujetos de crédito; la otra, el disparate del cepo a las exportaciones. Pero el daño ya está hecho, ya se produjo”, afirmó.