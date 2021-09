«La opción de una propuesta independiente, radical y militante es Lucía Varisco» dijo Della Giustina.

El dirigente radical de Gualeguay, Eduardo Della Giustina, afirmó que, para las elecciones generales del 14 de noviembre en nuestra provincia, la candidata a diputada nacional por «Adelante Entre Ríos», Lucía Varisco, representa «la opción de una propuesta independiente, radical y militante» Al ser consultado por el matutino de esa ciudad, El Debate Pregón, sobre los resultados de las PASO, Dellagiustina, expresó: «El resultado favoreció ampliamente a (Rogelio) Frigerio y mostró una diferencia muy grande con el partido gobernante, que simplemente confirma lo que uno venia analizando. La interna en la que participaba Frigerio era la interna del propio partido Justicialista y los resultados se dieron en ese sentido porque muchos dirigentes del partido perdedor trabajaron en eso”. Sobre los porcentajes obtenidos por el espacio que representa, detalló: «En nuestro caso la tarea fue satisfecha dado que Lucía Varisco para ser candidata a diputada nacional tenía que superar el 1,5 por ciento en la provincia y llegó al 4 por ciento. En Gualeguay con 15 días de trabajo, y agradezco a la gente que acompañó, superó el 2 por ciento, estuvimos en 650 votos, y, si tenemos en cuenta que en la interna de Juntos en Gualeguay el tercer candidato sacó 3 mil votos no es una mala elección ya que de un lado y del otro había un gran aparato”, consideró.

Y agregó: “Estamos en carrera, la propuesta va a servir a todos aquellos entrerrianos que se van a negar a votar a Frigerio porque lo conocen y consideran que la manera de cambiar es con propuestas y con independencia a la grieta, que es el objetivo que tiene la candidatura de Lucia y de esa manera buscar recuperar radicalismo. No tengo dudas que mucha gente que votó a (Pedro) Galimberti no va a votar por Frigerio y la opción de una propuesta independiente, radical y militante es Lucia, y nosotros vamos a trabajar para acompañar esa oposición, va ser una banca opositora independientemente de la grieta».

Respecto a la crisis política desatada en el gobierno nacional tras la derrota del 12 de septiembre, Eduardo Della Giustina evaluó: “No puedo decir que me sorprenda, pero a la vez no puedo creer el grado de irresponsabilidad que tiene la dirigencia oficialista. Así como cuando crearon las Paso trasladaron las internas del propio partido a la ciudadanía y rompieron con los partidos políticos, hoy ante un resultado electoral adverso, que tiene más que ver con decisiones de sus propios dirigentes y luchas de poder, aparecen irresponsablemente discutiendo y diciendo cosas que profundizan la falta de autoridad que ya tenía el presidente por contradicciones propias. Entiendo que esas cuestiones deben dirimirse dentro de la intimidad partidaria. Era evidente lo que se dijo ahora, se sabía, lo vivían negando, pero era muy claro que era así y es muy duro entender que el presidente no es el presidente sino quien obedece a la vicepresidenta y más duro aún, conocer los personajes que vuelven al gobierno, gente que yo les llamaría impresentables, el caso de Aníbal Fernández, por ejemplo. Hay que recordar lo que dijo cuando desapareció Julio López, que estaba tomando mate con la tía y ´amenazaba` al periodismo para que no digan que era una desaparición. Debemos recordar las barbaridades que decía de (el fallecido juez, Alberto) Nisman y Alberto Fernández diciendo del propio Aníbal que era casi un terrorista verbal por eso que decía de Nisman. Y hoy es el jefe de Seguridad del gobierno nacional. Esto es un poco lo que desanima cualquier solución inmediata», comentó.

Finalmente, expresó: «Tenemos que trabajar mucho los argentinos, tenemos que comprometernos cada vez más con nuestra realidad porque nadie va a venir a arreglarla, ser nosotros de abajo hacia arriba buscando que las cosas cambien, la dirigencia no está a la altura de las circunstancias, no solo la oficialista”, mencionó. Por último, comentó: “La gente expresó el hartazgo de lo que venía sucediendo en cómo se ha conducido el gobierno, tanto en lo que respecta a la política inexistente como al manejo de la pandemia. Vuelvo a plantear la necesidad de comprometernos con nuestra realidad, de mirar hacia adelante, fomentar a los más jóvenes que se comprometan con ella, que se formen y planteen la posibilidad de que existan programas de gobierno, planificación, de que es lo que debemos hacer para que la sociedad misma entienda que de esto no salimos. Tenemos que ser lo más prudentes, serios y saber que nuestra recuperación es a largo plazo», concluyó Della Giustina.