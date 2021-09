Dispusieron el inicio del megajuicio a Sergio Urribarri y otros para el 27 de septiembre

De ANÁLISIS DIGITAL



El tribunal compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón comunicó este miércoles pasado el mediodía que el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri y otras personas deberá empezar el 27 de septiembre. De ese modo, los jueces descartaron los planteos defensivos realizados por abogados de los imputados, quienes sostuvieron que si se realiza el debate se afectará el derecho de defensa.



En la parte resolutiva del fallo, Chemez leyó:



“1) No hacer lugar al pedido de suspensión del debate efectuado por los señores defensores por la invocada afectación del derecho de defensa en juicio por los motivos expuestos. En consecuencia, fijar la fecha de inicio para el día 27 de septiembre de 2021 a las 9 en este salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.



2) Imponer, atento el anuncio efectuado ayer por la ministra de Salud de la Nación respecto a la inminente modificación de la normativa que habilita el aforo del 100 por ciento y las recomendaciones de Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad del Trabajo del Poder Judicial de Entre Ríos, que el juicio se llevará a cabo siguiendo las siguientes pautas de cumplimiento obligatorio:

a) Autorizar la presencialidad de todas las partes: 10 defensores; 15 imputados y 4 fiscales que totalizarán con el tribunal, secretario, asistente y testigo un máximo permitido de 35 personas. Cantidad que no alcanza el aforo del 100 por ciento que es de 47 personas. Debiendo respetarse el distanciamiento social y sin perjuicio del derecho que le asiste a todos los intervinientes de comparecer de manera virtual o remota si así lo desean.

b) mantener el uso de barbijo permanente y obligatorio durante el desarrollo de toda la jornada de juicio y disponer el uso de la máscara facial protectora sólo en caso de desplazamientos dentro del salón de audiencias y/o interacción o acercamiento entre los intervinientes.



c) Ratificar además, en todos sus términos las recomendaciones realizadas para este debate a pedido de OGA por las áreas de Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad del Trabajo del Poder Judicial en uso de atribuciones otorgadas por el STJ. Recomendaciones del 19 de agosto de 2021 y del 16 de septiembre de 2021 y que fueron explicadas y ampliadas en audiencias, fundamentalmente en lo relativo al cuarto intermedio cada tres horas como máximo para proceder a higienización de los espacios, la duración de recesos, ventilación, seguridad, sanitización. Manipulación con guantes de la documental como así también a lo relacionado con la circulación de personas y testigos en el segundo piso y el lugar de ingreso al edificio de tribunales.



3) Disponer que las audiencias de juicio se llevarán a cabo los días lunes, martes y jueves de cada semana hasta su culminación. A partir de las 9 hs. Sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente en caso de coincidir con un feriado o inhábil judicial.



4) Atento a lo solicitado por las partes, disponer que los días 27, 28 y 30 de septiembre y 4 y 5 de octubre de 2021 se llevarán a cabo los alegatos de apertura, tratamiento de cuestiones preliminares y el interrogatorio de identificación y declaración de los imputados si optaren por hacerlo en ejercicio de su defensa material. Sin perjuicio las modificaciones que pudieran surgir del cronograma.



5) Disponer que la declaración de testigos se lleve a cabo a partir del día 12 de octubre de 2021, debiendo cada parte cumplir con la citación de los testigos y consultar por ser de exclusivo cargo aquellos que estuvieren comprendidos por la disposición del artículo 294 del CPP, si harán uso del derecho que les asiste al tratamiento especial. Ello a los efectos de la confección por las partes de los respectivos pliegos de preguntas.



6) Tener presente conforme lo informado por abogados defensores, que el imputado Sergio Daniel Urribarri comparecerá a juicio de manera virtual o remota, haciendo saber que es a cargo de la defensa la elección y provisión del canal de comunicación privada con su defendido, en atención a los avances tecnológicos y su variedad en materia de comunicaciones.



7) Tener presente las reservas casatorias del caso federal y de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuada por las defensas técnicas.





Defensores.



La lectura del fallo comenzó este miércoles pasado el mediodía. Y terminó alrededor de las 13. El presidente del tribunal que recordó que la semana pasada los defensores expusieron sus pretensiones de diferir el inicio del juicio y la Fiscalía se opuso a ese pedido. Retomó todos los argumentos expuestos; recordó que pasarán más de 100 testigos por el juicio; subrayó que los informes del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) sobre la realización del debate sólo fueron pedidos por los defensores. Dijo que por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se habilitaron actividades presenciales en el Poder Judicial, según la capacidad física de los espacios. Remarcó que el 5 de agosto se comunicaron las pautas de trabajo aprobadas, y se dispuso que todo el personal deba prestar servicios de manera presencial quedando exceptuadas embarazadas y personas sin vacunación.



“El planteo es inaceptable y se da de bruces con el levantamiento de restricciones sanitarias anunciado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ayer. Los letrados hicieron una lectura parcial e interesada, toda vez que el COES destacó que no es su competencia decidir sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Resulta evidente y, sin necesidad de abrir juicios sobre la competencia del COES, que aconseja el diferimiento sólo si no se puede cumplir el protocolo sanitario. Pero no existen obstáculos para el acatamiento de las medidas dispuestas por el área de Sanidad del Poder Judicial”, leyó Chemez. “La alegada afectación al derecho de defensa es sólo potencial”, acotó y apuntó: “Las medidas recomendadas desvirtúan los cuestionamientos de los defensores”.



“Las recomendaciones brindadas por el personal de salud son reglas razonables ajustadas a la normativa. Su cumplimiento no es imposible. Aún si aplicáramos el 70 por ciento del aforo, no hay afectación del derecho constitucional de defensa”, reiteró.



Más adelante, dijo que no se descarta la presencia de la prensa. “Oportunamente podrá autorizarse la presencia del periodismo”. Después dijo que “las críticas al aforo del 70 por ciento pierden toda relevancia y actualidad después de los anuncios de la ministra de Salud que autoriza el aforo de 100 por ciento usando tapabocas”. “Carece de sentido mantener en forma estricta el aforo del 70 por ciento por la inminencia de la aplicación de la medida comunicada ayer. Se debe desarrollar el debate manteniendo todo el protocolo recomendado del área Sanidad. En total 35 personas estarán autorizadas. No hay que mantener la distancia de 2 metros, se pueden acercar usando los medios de protección recomendados, además la comunicación entre abogados y defendidos será de manera virtual, o se puede pasar a cuarto intermedio para el contacto”. Señaló por último que “hubo 4 suspensiones anteriores”. “Es inadmisible volver a suspenderlo”.

