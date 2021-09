Bordet convocó a los gremios y aseguró que no habrá cambios en el gabinete provincial

“Hay una convocatoria a todos los gremios para seguir monitoreando el tema salarial”, aseveró Bordet. Luego anunció: “Hemos convocado a ATE y UPCN para poder charlar y avanzar en el tema salarial”.



Además resaltó: “Tenemos un cronograma que estamos cumpliendo. Este mes estamos cumpliendo el aumento del 9% general para todos los empleados, tanto docentes y administración pública.



En declaraciones a la prensa, el Gobernador afirmó: “Estamos con el Gobierno nacional atentos a las medidas puedan desarrollarse para, del mismo modo, poder aplicarlas en la provincia”, publicó Apf Digital.



En tanto, fuentes de los sindicatos ATE y UPCN informaron que hasta el momento no recibieron ninguna convocatoria para analizar la situación salarial de los empleados públicos de la provincia.



Sin cambios en el gabinete



Por otro lado, Bordet aseguró que “por el momento no va a haber cambios” en su gabinete. “Los hago siempre a fin de año, cuando se promedia una gestión, para hacer el relanzamiento de una gestión”, expuso y aseguró que sí hará modificaciones “como habitualmente las hago, a fin de año”.



Frontera con Uruguay



El gobernador se refirió al pedido realizado ante el Gobierno nacional para la apertura de las fronteras hacia Uruguay. “He manifestado hace varias semanas atrás en Jefatura de Gabinete, la necesidad de que Entre Ríos pueda tener los tres pasos fronterizos habilitados, es decir, Concordia-Salto, Colón- Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos”, señaló.



Si bien apuntó que “hay estipulaciones a nivel nacional que no lo permiten”, remarcó: “Nosotros entendemos que podemos trabajar en corredores seguros y en burbujas entre las dos ciudades”.



“Somos muy optimistas en que muy pronto se pueda dar la habilitación. Es un reclamo de los intendentes, pero también de las comunidades todas”, sostuvo. Sobre esto último aseguró que existen “familias que están entrecruzadas, una parte vive en Uruguay y otra en Argentina, y hace muchos meses que no pueden verse” y también “hay hijos separados de sus padres”.



Por último, en declaraciones a la prensa, aseveró: “Tenemos un protocolo listo para ser aplicado en el momento que nos habiliten. (ANALISIS DIGITAL)





