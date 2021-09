Benedetti: “Las PASO fueron una señal contundente de rechazo a las políticas nacionales”

El diputado nacional Atilio Benedetti (Juntos-Entre Ríos) analizó el resultado de las PASO y la posterior crisis institucional que se generó en el gobierno nacional por la pelea interna de sus principales dirigentes.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Benedetti sostuvo que “perplejidad, asombro y preocupación” son palabra para definir la situación que atraviesa el gobierno nacional. “Es una pelea explícita, todos los ciudadanos nos dábamos cuenta de la tensión que existía entre el presidente y la vice pero hoy fue llevado al escenario público”, resumió.

Comentó que el bloque de legisladores de la oposición se reunió ayer para analizar la problemática: “Queremos ser prudentes; nos preocupa el cuidado de la institucionalidad pero este no es un tema para resolver en la pelea pública. Esperamos que la coalición de gobierno pueda resolverlo y plantear sensatez a los argentinos. Estamos siendo espectadores de una pelea dentro de un espacio político insólita e impensada en medio de tanta crisis”.

En tal sentido, sobre la distancia de la oposición frente al tema, indicó: “Es lo que corresponde para ser responsables. No queremos agregar más leña al fuego ni más incertidumbre a la que ya tenemos. Esto obviamente complejiza todo, porque por ejemplo el 15 presentaron el Presupuesto pero no se sabe si el ministro de Economía va a seguir o no. Es un escenario de muchísima incertidumbre. Si esta tensión, el oficialismo la está teniendo para mejorar las elecciones, está en el peor de los caminos”.

Consultado por la gestión económica de Martín Guzmán, opinó que “el ministro no ha podido concretar cuestiones básicas que planteó, como un acuerdo de deuda que quedó a mitad de camino; pudo resolver un refinanciamiento razonable con acreedores privados y no pudo hacerlo con el Fondo Monetario lo que entiendo que fue por las propias tensiones que hoy se hacen públicas”. “Ha sido un gobierno que no ha direccionado medidas tendientes a generar una recuperación de la actividad económica. Lo único que ha hecho últimamente es levantar todas las restricciones de la pandemia porque tarde se dieron cuenta del enorme daño de esa cuarentena interminable que tuvimos”, refirió.

Agregó que con la gestión nacional “no hemos marchado hacia ninguna parte, hemos tenido falta de rumbo y esa mala praxis, esa exageración en las restricciones a los ciudadanos y a las actividades que de golpe ahora el gobierno se dio cuenta que ha sido un boomerang y abrió todo, pero esto por sí solo no va a resolver todo el daño generado a la economía”.

“Con respecto a la emisión descontrolada, los que tenemos algunos años sabemos que nos lleva a una aceleración de los procesos inflacionarios, lo cual es otro problema grave que tiene el gobierno más allá de que artificialmente haya podido en los últimos dos meses estar con una inflación por debajo del 3% pero tiene ancladas las tarifas y por otro lado tiene anclada una devaluación del 1% del tipo de cambio, y eso va incubando problemas a futuro”, analizó.

En cuanto a su futuro político, aclaró que quedará en el quinto lugar de la lista de Juntos por Entre Ríos para las generales de noviembre y aseveró: “Esto también es un honor y voy a seguir trabajando como hasta ahora, a mí no me va a cambiar la vida estar o no en un cargo público. Estamos con una base muy buena para hacer una propuesta seria de cambio político en Entre Ríos y en eso voy a estar trabajando”.

A la hora de analizar los resultados electorales en la provincia, Benedetti marcó: “Fue una sorpresa. Que yo recuerde nunca la oposición le ha ganado al oficialismo del PJ por una diferencia de 22 puntos. Se ganaron otras elecciones, en 2009 fue por un puñadito de votos, pero ahora fue una señal contundente de los entrerrianos de rechazo a las políticas nacionales”.

“Dentro de Juntos por Entre Ríos fue una convalidación del acierto de lo que hemos construido, porque más allá de que he sido corrido del tercero al quinto lugar por la muy buena elección que hizo el sector de los intendentes Pedro Galimberti y Darío Schneider que obtuvieron la minoría, la propuesta que encabezó Rogelio Frigerio por sí sola –sin sumar a la minoría- le ganó por cuatro puntos a la propuesta del Frente de Todos, así que fue una elección extraordinaria”, describió.

En relación con la estrategia del oficialismo de cara a las generales de noviembre, comentó: “Yo pensé que al otro día iban a ponerse a trabajar para recuperarse porque es un gobierno que tiene dos años por delante y debe trabajar para interpretar el mensaje de las urnas. Más allá del buen trabajo que hayamos hecho nosotros fue un voto castigo al gobierno, pero lo hecho en estos días contribuye poco a la recuperación dando un espectáculo bochornoso de enorme preocupación, y que contribuye poco de cara a la elección general para la cual faltan menos de 60 días”.