Los transportistas de carga advierten que «no se ve buena voluntad por parte del gobierno para llegar a un acuerdo»

Durante el lunes, los referentes del sector protagonizaron un encuentro virtual con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación. No quedó una buena impresión y advierten que «no se ve una buena voluntad» para llegar a un acuerdo.



Sebastián Gotte, uno de los transportistas referentes de la protesta, explicó este martes que «novedades no hay muchas». En declaraciones a Diario Río Uruguay, informó que «ayer (lunes) tuvimos un encuentro virtual con gente de Nación, en la que también participó Landra (secretario de Transporte de Entre Ríos)».



«Más allá de «patear» el problema un par de días, no se consiguió mucho», comentó. Subrayando que, en la reunión, se habló de «conformar una mesa de trabajo».



En ese sentido, apuntó que Juan Manuel Escudero – uno de los interlocutores de la Dirección Nacional de Transporte de Cargas, dependiente de la Subsecretaría de Transporte – «no es un interlocutor válido porque es suplente y le quedaría poco en la gestión».

Reclamo

Gotte insistió en que «queremos ser escuchados, con un diálogo de ida y vuelta, para llegar a un acuerdo que nos sirva a las dos partes». Incluso, el transportista informó que durante la mañana del lunes «estuvimos en la sede del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional presentando de nuevo el reclamo».



Es que – argumentó – «no se ve al corto plazo, una solución». Según su entender «ellos se excusan en la seguridad vial pero no nos contestan por qué las rutas están en la condición en la que están».



Por último, fue tajante a la hora de hablar de plazos de espera: «en una semana tendríamos que tener una respuesta».

