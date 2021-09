Frigerio y los candidatos de Cambiemos se imponen en Entre Ríos con el 51,82% de votos

La lista Juntos 502 A que encabeza Rogelio Frigerio se impone con el 51,82% de los votos muy por encima del 29,45% de la lista del Frente de Todos que encabeza Enrique Cresto.

Escrutado el 97,40% de mesas, en la interna de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio se impone con el 64,66% de los votos (254.464 sufragios) por encima de la lista “Entre Ríos Cambia” que encabeza Pedro Galimberti que cosechó el 31,83% (125.135 votos). Mucho más abajo se ubicó la lista “Adonde Vamos” que encabeza con el 3,50% (13.768).

Sin interna, el Frente de Todos con la lista que lidera Enrique Cresto cosechó el 29,45%, lo que implica 223.653 votos.

En la interna del Partido Socialista se impone la lista “Podemos Entre Ríos” que encabeza Juan Manuel Rossi con el 58,87% de los votos (16.181 sufragios), seguida por la lista “Juntos Somos Más” con el 41,12% de sufragios (11.310 escaños). El total de votos logrados por el PS es del 3,62% (27.491 votos)

El Partido Conservador Popular con la Lista Azul-Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad logró el 4,19%, lo que implica 31.850 votos.

La Nueva Izquierda logró el 3,51% de los votos, con 26.721 sufragios en la provincia.

El Partido FE, con la lista “Roja-Adelante Entre Ríos” cosechó 3,34% de votos, con 25.408 sufragios.

El Movimiento al Socialismo obtuvo 1,70% con 13.007 votos.

«Resultado histórico»

Visiblemente emocionado, pasadas las 22.15 el candidato a diputado nacional por la lista Juntos 502 A, Rogelio Frigerio destacó la jornada electoral y celebró “el triunfo histórico” de su nómina. También envió un mensaje de unidad al resto de los participantes de la interna.

Ante un importante grupo de militantes que colmaron el salón Coliseo de la ciudad de Paraná, acompañado también por su familia y visiblemente emocionado, Frigerio destacó que en la jornada electoral hubo “una concurrencia a las urnas importantísima, la más alta del país” y definió que los resultados “demuestran que los entrerrianos no estaban apáticos, estaban con bronca; y tienen razón porque la política no les ha dado resultado”.

“Esto demuestra que tenemos que anteponer siempre los intereses de nuestro pueblo antes que las ideologías, antes que los intereses partidarios, que los intereses de los candidatos. Tenemos que aprender de esta señal que nos da el pueblo entrerriano”, sentenció.

Frigerio agradeció “a los compañeros de lista” y se manifestó “muy orgulloso de haber compartido este camino”. También agradeció “a los militantes”. “Sé que algunos vienen recién de las escuelas, que hasta hace algunos minutos estaban cuidando nuestros votos, muchísimas gracias”, marcó. Seguidamente agradeció “profundamente” a su familia: “Por bancarme tantos días y meses sin haber compartido con ustedes”.

En cuanto a su triunfo contundente, analizó: “Los resultados hablan de un triunfo histórico en el día de hoy, en cada rincón de la provincia, por eso quiero agradecerles este acompañamiento, y sobre todo con el corazoncito en mi pueblo, en Villa Paranacito, donde después de 30 años hemos ganado en Islas”.

“Este triunfo no es de nadie en particular, este triunfo histórico es de todo el pueblo entrerriano, este triunfo nos obliga a ser más humildes que nunca, a escuchar más que nunca, a estar más cerca de la gente que nunca y a redoblar los esfuerzos para lo que se viene, para el 14 de noviembre. Por eso no bajen los brazos, este fue el primer paso para la transformación de nuestra provincia. Se puede festejar hoy pero mañana tenemos que estar otra vez al lado de la gente, en cada barrio de la provincia. No aflojen, esto recién empieza y puede ser un camino maravilloso”, pidió Frigerio a los militantes que colmaron el salón.

Y en este punto volvió a decir “gracias a los militantes, a los dirigentes, por no responder nunca un agravio, por no responder nunca una chicana, porque frente a cada agresión respondieron con una propuesta. Gracias porque cuando nos tiraban los pasacalles íbamos al día siguiente, lo levantábamos y los volvíamos a poner”.

Ante ello, envió también un mensaje de unidad al interior del Frente Juntos por Entre Ríos: “A partir de mañana vamos a estar todos juntos, nuestra lista, la lista de Pedro, la de Carlos; todos juntos frente al desafío enorme que tenemos por delante, caminando juntos por la provincia, por cada pueblo, transmitiendo nuestro mensaje, vamos a estar más unidos que nunca porque esto es Juntos por Entre Ríos”.

“Quiero felicitar a todos los integrantes de las otras listas que también forman parte de este triunfo impresionante del día de hoy. Tenemos que escuchar y entender este mensaje de la gente. La gente nos enseña con su voto: primero, que estaban más que nunca comprometidos con el futuro de la provincia, que estaban atentos a lo que podía pasar, y nos enseña también que nuestro pueblo entrerriano no está de acuerdo con esta forma de vivir, quiere vivir mejor, quiere vivir aprovechando este enorme potencial que tiene Entre Ríos, no se conforma con el estancamiento, con ver como otras provincias avanzan más que la nuestra y quieren pelearla. Y nosotros vamos a pelear al lado de cada entrerriano en cada rincón de la provincia por una Entre Ríos mejor. Juntos por Entre Ríos”, señaló.

“Juntos los radicales, juntos los del Pro, los peronistas, los vecinales, los de los credos, juntos con los socialistas y los liberales que nos acompañan, juntos con los desarrollistas, con los del GEN, con los del Movimiento Social Entrerriano, porque a esta provincia la sacamos entre todos adelante. Este triunfo sirve para ponerle límites al kirchnerismo pero también sirve para empezar a construir una historia distinta de cara al futuro donde aprendamos de los errores del pasado para no volver a cometerlos nunca más. Soñemos juntos por una provincia mejor. A descansar que mañana tenemos que estar al lado de cada entrerriano, con humildad y con grandeza”, finalizó.