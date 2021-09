Bordet: “Las elecciones son en noviembre”

Tras conocerse los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobernador, Gustavo Bordet, relativizó los números que obtuvo el oficialismo y la oposición y aseveró que las verdaderas elecciones “son en noviembre”.

Ante la consulta de APFDigital, afirmó que el resultado estuvo relacionado con la pandemia y las restricciones que debieron aplicarse.

En tanto, Enrique Cresto reconoció que aspiraban a ser la lista más votada y que se redoblarán los esfuerzos para obtener una victoria en las generales.

“Las elecciones son en noviembre. Redoblaremos el esfuerzo, trabajaremos en todo el territorio como lo venimos haciendo con nuestra lista, con nuestros candidatos para poder revertir estos puntos que tenemos de diferencia y poder obtener un triunfo”, dio el mandatario provincial poco después de las 21:30 del domingo y a minutos de que se conocieran los resultados de las primarias.



“Superada las PASO, vamos a competir candidatos contra candidatos. Entendemos que habrá varias situaciones que pueden ser más favorables. Venimos trabajando fuertemente con el Gobierno nacional para poder generar una mejor situación teniendo en cuenta que estamos en pandemia”, expuso el mandatario en contacto con la prensa.



Las restricciones por el Covid – 19 “han sido muy difíciles para los oficialismos en todo el mundo y obviamente en la Argentina y el mundo”, consideró.



Además, adelantó que se saldrá “a conversar con la gente y a escuchar a nuestros vecinos, como lo hacemos siempre. Llevando adelante nuestra propuesta y confiando que podemos mejorar sustancialmente y ganar las elecciones. Acá no está nada definido, no está nada dicho. Son solamente elecciones internas. Y nosotros vamos a trabajar fuertemente para ganar las elecciones en noviembre con nuestros candidatos”.



Ante la consulta de esta Agencia, Bordet atribuyó los resultados poco favorables para el Frente de Todos de este domingo a que se está “en una época totalmente atípica, como lo es una pandemia donde muchos vecinos ante la incertidumbre, el temor, la frustración ocurren muchas situaciones que nadie espera. Para poder asegurar la salud de la población se toman medidas que tienen un costo y eso se traduce en política”, evaluó.



“Pero estamos saliendo, estamos vacunando. En la medida en que vayamos retomando la normalidad, la habitualidad, esto puede mejorar nuestras posibilidades con el electorado y en noviembre la elección será otra. Confiamos en eso”, agregó.



“Esta es una elección primaria donde hubo una competencia (hacia el interior) de frentes políticos. El nuestro no tenía lista opositora, porque logramos una de unidad. En los otros hubo una discusión y esto genera más movilización”, remarcó.



Por otro lado, destacó que la cantidad de votantes estuvo en el mismo nivel que 2019. “Esto habla de una sociedad democrática, que consolida sus instituciones”, apuntó.



• Expectativas



“Aspirábamos a ser la lista más votada. Quedamos tres o cuatro puntos por debajo de la primera lista que es la que encabeza Frigerio. Hay una porción del electorado en la que hay que trabajar de aquí a noviembre. También entender el mensaje del pueblo entrerriano”, puntualizó Cresto, cabeza de la lista oficial.



“Quisimos transmitir el voto de fe y esperanza de que vamos a estar mejor. Y eso evidentemente aún no llegó a la población”, añadió.



La pandemia afectó los resultados electorales “porque tiene mucho que ver con la percepción. Antes (del Covid – 19) había una situación difícil de la Argentina y por eso la lista que sacó más votos no llegó al 35%”, remató.



“Tenemos que redoblar los esfuerzos. Poner todo de acá a noviembre. Vamos con una base del 30% de los votos a competir contra el candidato de Juntos por Entre Ríos”, concluyó. (APFDigital)

