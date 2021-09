Galimberti: “El domingo hay que ir a votar para fortalecer la democracia”

El precandidato a diputado nacional de la lista 502 B “Entre Ríos Cambia”, Pedro Galimberti, analizó la última etapa de la campaña electoral e invitó a los entrerrianos a emitir su voto.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Galimberti se manifestó conforme con “la recorrida provincial que se hizo por la campaña” y dijo que “hay gente movilizada en todos los Departamentos”. “Llegamos al final con una experiencia interesante adquirida en estos dos meses y medio de recorrer la provincia y estamos muy conformes”, resumió.

“En nuestro espacio estamos muy convencidos de que era necesario este proceso interno en Juntos por Entre Ríos, porque si bien allá por 2015 en Gualeguaychú conformamos el Frente Cambiemos en Entre Ríos todavía tenemos pendiente la cuestión de la institucionalidad y la organicidad del Frente como tenemos en los partidos y eso cada tanto generaba problemas. Por eso me parece que esto pondrá un poco las fichas sobre la mesa y nos obligará a avanzar en ese sentido, y este proceso interno de las PASO será un puntapié inicial para eso”, analizó.

Consultado por la campaña propiamente dicha, que se efectuó con gran respeto entre los candidatos, Galimberti afirmó que “no hay margen para la pelea tribunera porque el estado en que está Argentina, con la pobreza y demás, requiere de empezar a decir cómo vamos a salir de esto y la discusión se tiene que elevar un poco”. “A veces me da la sensación de que la política discute algunos temas que terminan siendo circunstanciales en este país si no arreglamos la economía, y aunque esto le corresponde al Presidente y su Gabinete hay que hacer un plan para bajar la inflación y a que no hay manera de que el país salga adelante si no combatimos esto”, reflexionó.

“La inflación es uno de los temas, pero el combate de la pobreza necesita de otras medidas, algunas de las cuales necesitan pasar por el Congreso de la Nación, y por ejemplo con la emergencia laboral que está declarada hay que hacer una ley específica, con un plazo específico, porque necesitamos para los próximos dos años condiciones que permitan generar un shock de empleo. Hay mucho pequeño emprendimiento que no dan trabajo por los costos laborales, y no se genera trabajo por estas cuestiones”, explicitó el dirigente.

Por otra parte, dijo que no le preocupa la cantidad de votantes en las PASO porque “en muchos lugares la gente va a ir a votar aunque hay un poco de gente que está apática y enojada con la clase política lo cual es lógico porque el Presidente nos ha mentido a todos los argentinos y eso nos pega a todos los dirigentes políticos”.

Al respecto, aseveró que “la palabra del Presidente se ha devaluado mucho y en el último tiempo desbarrancó definitivamente y planteó algunas situaciones que provocan hartazgo en la gente. De todos modos, no hay que echar culpas y hay que estar más al lado de nuestros vecinos”.

Por último, invitó “a la gente a que el domingo vaya a votar, no importa a quien elija, pero es muy importante que todos participemos porque la democracia que tanto nos costó conseguir en este país se sostiene sobre la base de los consensos que logra la ciudadanía emitiendo su voto. Hay que ir a votar para fortalecer la democracia”