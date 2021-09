Lucía Varisco repudió la visita de Patricia Bullrich

La precandidata a diputada nacional, Lucía Varisco, criticó duramente la presencia en Paraná de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en el marco de la campaña de Rogelio Frigerio • “Lamento profundamente ver a ciertos dirigentes de mi partido alinearse detrás del PRO conociendo las terribles prácticas que llevaron a cabo violando el Estado de derecho”, manifestó



“Repudiamos la presencia de Patricia Bullrich en Paraná por haber sido la responsable de las nefastas operaciones políticas, judiciales y mediáticas contra mi padre, Sergio Varisco, para denostarlo, desprestigiarlo y sacarlo del juego político”, manifestó la legisladora provincial.



Asimismo, Varisco señaló que “Frigerio y Bullrich fueron los funcionarios principales del macrismo, que además de fracasar en el gobierno, se dedicaron a pisotear al Radicalismo y negociar con el PJ”.



Más adelante, se refirió a un sector de la dirigencia de la UCR de Entre Ríos que acompaña la lista de Frigerio respaldada por Bullrich expresando: “Lamento profundamente ver a ciertos dirigentes de mi partido alinearse detrás del PRO conociendo las terribles prácticas que llevaron a cabo violando el Estado de derecho”.



Varisco hizo referencia a las presentaciones que realizó ante el Consejo de la Magistratura y ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el espionaje durante el macrismo. “Nosotros venimos denunciando todas las irregularidades que existieron en la causa contra mi papá, en las cuales Néstor Roncaglia tuvo un rol clave como jefe de la Policía Federal que respondía a las órdenes de Bullrich, y que ahora no casualmente es colaborador de Frigerio en su campaña”, afirmó.



En esa línea, sostuvo que “montaron una farsa judicial y un circo mediático de hostigamiento para hacer que mi papá renuncie a su cargo y terminar con su carrera política. Todo ello para que asuma la entonces vice intendenta y ahora devenida en jueza, que era de su grupo político, y se generen condiciones más favorables para que Frigerio compita por la gobernación”.



“Hasta llegaron a ofrecerle a mi padre que impute a sus dos colaboradores para liberarse de las acusaciones. No tuvieron límites, ética ni vergüenza”, agregó.



Seguidamente, afirmó: “Verlos a Frigerio, Bullrich y Roncaglia compartiendo una mesa no hace más que confirmar que conformaron una sociedad para cumplir sus objetivos políticos para lo cual utilizaron los peores mecanismos judiciales y mediáticos transgrediendo las instituciones y los principios democráticos”.



“No me asusta el poder que tienen y me voy a ocupar de que todos los entrerrianos sepan la verdad y se haga justicia. Porque el accionar que tuvieron es un peligro para la política y para la democracia”, concluyó.

