Concordia: Se levantó el piquete en la ruta: ‘nos prometieron una reunión la semana que viene’, dijo un transportist

El vocero de CETAC, Sebastián Gotte, explicó que pudieron dialogar con personal del ministerio de Transporte de la Nación, mediante la intervención mediadora de personal de Gendarmería. Además, cuando fue consultado sobre si habían agotado todas las instancias de diálogo previo a la efectivización de una protesta que perjudicó a conductores de todo tipo de vehículos -desde autos y colectivos que debían espera horas para pasar hasta camiones que debieron quedar al costado de la ruta- Gotte sostuvo que si lo habían hecho. Pero no habían obtenido la respuesta que lograron en la protesta. “En marzo presentamos un petitorio en la Municipalidad: jamás obtuvimos respuestas”, aclaró.

“Estamos viendo que sucede en esta mesa de diálogo para ver si no tenemos que volver a la ruta dentro de 15 días. Hay un sector que está muy perjudicado sino se toman medidas como el paliativo peso potencia”, remarcó a ‘Tarea Fina’ (Radio Ciudadana-FM 89.7) de Concordia.

¿Qué significa el peso potencia? La legislación vigente establece un plazo para sacar de circulación los camiones de motores de baja potencia, que hoy trasladan hasta 45 toneladas. Con esta normativa, según detalló el Ejecutivo, se busca aumentar la seguridad vial en las rutas. Eso significa que camiones antiguos como los Mercedes Benz 1114, Dodge 800, Ford F 700 o Chevrolet C 70, deben dejar de circular.

Además, Gotte dijo que la ley que establece la relación peso potencia “afecta el capital de trabajo”. “Le limita lo que puede cargar; lo que puede llevar”, señaló. La Fecotac (Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas) explica en su página web que un camión Mercedes Benz 1114 con un motor de 140 cv está cargando 30 a 33. 000 kg. “Si este mismo vehículo se tiene que ajustar a lo que dice la ley tenemos que dividir los 140 cv del motor de esta unidad por los 4,25, que es valor de la relación peso potencia. Eso nos da 32.941 kg en bruto. A esto le restamos la tara, que es el peso completo de la unidad (aproximadamente 12.000 kg) y nos queda 20.941 kg de carga para transportar con los mismos costos que antes. Cabe recordar que en ningún caso se puede superar las 45 toneladas como límite más allá de la potencia”. “Cualquier camión que hoy está llevando 30 toneladas, por la aplicación de peso potencia tiene que empezar a transportar 20 tn. Y si lo hace, literalmente ‘desaparece’”.

Por otra parte, Gotte no negó que se hayan vivido momentos de tensión durante las casi 48 horas de protesta entre los manifestantes que no dejaban pasar y los conductores que no querían quedarse al costado de la ruta. “Sabemos que estar en la ruta no nos gusta a nadie”, indicó. “No sabemos manifestarnos de esta manera; no es algo que hacemos a diario. Por eso no queríamos en ninguna instancia ir a la ruta. Queríamos tener este dialogo con el gobierno”, indicó. (Diario Junio)