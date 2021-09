Protesta del agro: “La llave para destrabar la situación la tiene el gobernador”

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), José Collombatto, reiteró la queja del sector productivo contra el cepo a la exportación de carne y reclamó la intervención y el apoyo del gobernador Gustavo Bordet.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Colombatto lamentó que el sector del agro “viene con un conflicto de tiempo atrás que se está complicado, sobre todo en la provincia de Entre Ríos” y ante ello adelantó que “en las reuniones se manifiesta la bronca de todas las rurales y productores y estamos llevando mandato a CRA (Confederación de Asociaciones Rurales) –que es nuestra entidad a nivel nacional- para expresar el enojo que hay”.



Agregó que “desde FARER tuvimos la iniciativa de formar la Mesa de Carne provincial donde participa el sindicato, la industria frigorífica y la Mesa de Enlace y desde allí vamos a pedir una audiencia al ministro (de Producción, Juan José Bahillo) porque entendemos que para destrabar esta situación la llave la tiene el gobernador”.



En tal sentido, admitió: “Estamos un poco dolidos con el gobernador, que tiene una actitud intransigente de no recibir a la Mesa de Enlace y no hacer nada para que cambie la realidad en Entre Ríos con respecto los frigoríficos, y sobretodo porque hay cesación de horarios y gente que se está despidiendo de la industria. Desde el Sindicato de la Carne están muy preocupados porque es una película que ya la vimos y la estamos viendo de vuelta, por eso sorprende esta actitud del gobernador de no ponerse al frente del reclamo, que como entrerrianos le pedimos que nos defienda”.



Aunque reconoció que “con el ministro Bahillo hay buen diálogo y hubo algunos encuentros en que se habló a agenda abierta tratando todo tipo de temas”, criticó que “el gobernador hace cinco o seis años que no recibe a la Mesa de Enlace”. “Sería bueno que escuchara a los dirigentes de este sector que es importante en esta provincia; nos debemos una charla personal con las entidades para que él escuche de primera mano los reclamos que tenemos, y en este caso lo que más nos urge es el tema carne”, apuntó.



Respecto de la situación con la carne, explicó que “esta provincia se preparó para hacer una ganadería en serio, para poder exportar al mercado chino sobretodo esa vaca que los argentinos no consumimos en el país y que es un animal que al pequeño y mediano productor le cambia la ecuación de su economía, al igual que al tambo con esa vaca que ya no puede ir a la sala de ordeñe y que se vende a ese mercado. Hoy el cese de la exportación de carne está produciendo una implosión y un daño enorme a la situación del pequeño y mediano productor”.



Consultado por la baja del precio de la carne, el productor aseguro que “es una baja coyuntural, histórica en este momento del año por una cuestión del consumo que se produce pero no incide para nada la venta de este animal que acá no se consume, es una vaca llamada de conserva buena o conserva regular y que el consumidor chino le da otro destino porque tiene otra forma de alimentarse y de cocinar la carne”.



“Por eso no entendemos esta medida, sobre todo por la cantidad de divisas que pierde el país: se habla de 8 millones de dólares por día de pérdida, en un mes se perdieron 130 millones de dólares desde que comenzó la medida del Presidente, porque además hay otros cortes de carne que no se están exportando; hoy se exporta la mitad de lo que se exportaba antes. Es decir que el beneficio no es para nadie, y eso se refleja en las arcas del Estado que no recibe ese dinero justo cuando más se necesita. Y para el consumidor, la baja del precio es muy leve”, analizó.



Por último, apuntó que “el tema es que los productores no somos formadores de precios, el que forma el precio es el mercado, y siempre el gobierno se la agarra con el productor y no con los otros eslabones de la cadena, como es el sector intermediario. Hay un tema en la intermediación donde el gobierno podría comenzar a trabajar y no agarrársela siempre con quien produce la materia prima”.

