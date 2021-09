Pidieron 3 años y 9 meses de prisión para Picolotti y que devuelva 7 millones de pesos

El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por haber utilizado fondos públicos de esa dependencia para gastos personales o de su familia y que pague casi siete millones de pesos. Luciani habló de “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no se justificaban con la función, por lo que acusó a la ex funcionaria del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6. El próximo 15 de septiembre será el turno del alegato de la defensa de la ex funcionaria, a cargo del abogado Felipe Trucco.

El fiscal además solicitó que Picolotti pague 6.941.170,25 de pesos por esos gastos injustificado. Se trata del monto actualizado a hoy del perjuicio al Estado Nacional según un peritaje que se hizo en la causa. Luciani señaló que si la ex funcionaria no tiene forma de afrontar el pago se realice un decomiso de sus bienes.