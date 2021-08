 Antola sufrió un siniestro vial en el ingreso de Gualeguay.*

La pre candidata a diputada nacional, Marcela Antola quien sufrió un accidente de tránsito en Gualeguay, agradeció «el afecto y calidez recibidos en estos momentos ante la preocupación por el accidente automovilístico ocurrido en la tarde de hoy en mi ciudad, mientras conducía mi vehículo, al salir de una de las actividades de campaña prevista; con Rogelio Frigerio”.

Dijo luego: «Ante todo brindarles tranquilidad, ya que afortunadamente tanto el conductor del otro automóvil como yo nos encontramos bien, fuera de peligro y sin heridas de gravedad.

En mi caso particular, me realizaron los estudios y controles de rutina pertinentes en el Hospital San Antonio, y ahora me encuentro en observación, realizando el debido reposo indicado en mi hogar; con el seguimiento sanitario correspondiente ante cualquier eventualidad.

Desde ya, y una vez más, muchas gracias, en cuanto supere este mal momento no tengan dudas que continuaré con nuestras recorridas, escuchando a nuestros vecinos ya que pese a los contratiempos nada nos detiene en seguir soñando con una mejor provincia para todos”._