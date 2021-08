Brucelosis: Productores dieron mandato para defender el Plan aprobado por Coprosa Entre Ríos

En la tarde de este ayer en la Sociedad Rural de Colón, productores ganaderos se reunieron en asamblea donde dieron mandato a dirigentes para seguir defendiendo con autoridades provinciales y nacionales el Plan de Brucelosis de Entre Ríos, aprobado por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) local.

Esta numerosa asamblea de productores ganaderos permitió llegar a una conclusión fundamental: “Existe una gran desinformación de los productores, no tienen claridad por el Plan del Senasa ni por el que se aprobó en Coprosa Entre Ríos. Por eso, el presidente de la Fucofa se encargó de aclarar absolutamente todos los detalles de los dos planes”, explicó el dirigente Jorge Ruíz.

Otro de los puntos sobresalientes en la asamblea es que “el Senasa miente cuando afirma de que se trata de un tema político, ya que en el 2018 ya nos opusimos al plan. También miente cuando dice que de no aplicarse el plan no se podrá exportar a China. Países como la República Oriental del Uruguay tienen un plan similar al que proponemos y exportan a China sin ningún tipo de inconvenientes”, comentó Ruíz.

En definitiva, los productores ganaderos reunidos en Villa Elisa dieron mandato a los dirigentes para seguir defendiendo el Plan de Brucelosis aprobado en diciembre de 2020 por la Coprosa de Entre Ríos, frente a las autoridades provinciales y nacionales. Cabe destacar que esta comisión está constituida por las entidades que forman la Mesa de Enlace Provincia, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, Senasa y el Gobierno provincial. (APFDigital)