Noacco: “Al gobierno provincial no le importa la educación”

La precandidata a diputada nacional por “Podemos Entre Ríos” del Partido Socialista, Natalia Noacco, manifestó su preocupación frente a la decisión del gobierno de Gustavo Bordet, de cerrar carreras de formación docente.



“Es doloroso ver cómo el gobierno provincial juega con la formación docente y sobre la educación de las infancias y las juventudes de Entre Ríos”, comentó Noacco.



Noacco alegó que “en materia educativa lo única política del gobierno es la improvisación. Sumado a la inestabilidad y la precarización laboral eterna del sector docente, el CGE que es el brazo ejecutor del gobierno provincial recorta derechos mediante una resolución absurda que demuestra la poca importancia que tiene la educación en nuestra provincia”



“Ahora estamos en una situación de incertidumbre porque se anunció la suspensión temporaria de la resolución a pedido de los Docentes de Educación Superior. Seguimos en alerta y no vamos a permitir más recortes en materia educativa porque de éste tipo de arbitrariedades depende nuestro presente y futuro”, enfatizó Noacco.



Del sector docente reclaman la necesidad de ser escuchados e instan al gobierno a promover el diálogo. En este sentido, la precandidata y docente remarcó: “El modus operandi del gobierno es tomar decisiones inconsultas, ignorando a los afectados por las medidas. Estamos convencidos que el futuro se construye escuchando a todas las voces más aún cuando se ve comprometido un sector esencial que es la base para las potenciales transformaciones sociales”



Las declaraciones de la docente y precandidata se dieron en el marco de la incertidumbre en torno a la continuidad de las carreras de formación docente. El CGE mediante la resolución 1937/21 obligaba a cerrar carreras enteras que el gobierno había creado años atrás.



“Parece que no conocen la desidia que existe en el Nivel Superior, hace décadas que no se preocupan por invertir ni por generar condiciones dignas y estables de trabajo para el sector docente. Esto es porque gobiernan y toman decisiones sin datos reales que les muestren la realidad”, sentenció Noacco.

Relacionado