“No se cansan de inaugurar hospitales vacíos”, dijo Galimberti

Los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, Mariana Salinas y Darío Schneider, continúan esta semana su campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre. Estuvieron el miércoles 18 de agosto en el Departamento Colón, desarrollando actividades en las localidades de San José y Villa Elisa. En la ciudad de Colón, acompañados por el viceintendente Ramiro Favre, mantuvieron contacto con medios de comunicación, mantuvieron una reunión en el Comité de la UCR de Colón y visitaron la obra del Hospital Modular de Colón, anunciado por Provincia y Nación como obra emblemática en el contexto de una gestión en plena crisis por la pandemia del covid-19.

Los candidatos reprocharon la actitud del gobierno provincial y nacional de tener una doble cara en la gestión de la pandemia, que se puso en práctica en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en infraestructura sanitaria, anunciando en muchos lugares, entre ellos Colón, de forma pomposa, la inauguración de una Unidad Sanitaria Modular. Hoy esa Unidad solo está en funcionamiento para atender situaciones de salud leves, de poca complejidad, sin cumplir la función para la cual fue diseñada.

Vale recordar los archivos periodísticos, que marcaban a principio de enero de este año el comunicado del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, que indicaba que “Con el objetivo de garantizar asistencia sanitaria y hospitalaria en el marco de la pandemia de covid-19, y en un trabajo articulado entre Nación y provincia, comenzó a desarrollarse el montaje del hospital modular en un predio perteneciente al hospital San Benjamín de Colón. El monto de la obra asciende a 4.380.000 pesos”.

No resisten los archivos

Un mes después, a mediados de febrero, se anunciaba en los medios que “Con elogios a Colón, el presidente Alberto Fernández dejó inaugurado el hospital modular”. Aquel acto se realizó por videoconferencia. En el hospital modular de Colón estuvieron, entre otros, el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, Marcelo Richard y la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández. No estuvo ausente el Gobernador Gustavo Bordet, ya que participó desde Buenos Aires, junto al administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto.

Fue aquella una foto llena de interesados protagonistas. Las semanas pasaron, la ola mediática de anuncios bajó pero la segunda ola de covid no, y hasta hubo ocupación al límite varias semanas ¿Y el hospital modular? No solo no se utilizó, sino que los vecinos de la región se preguntaban y siguen preguntando si más allá de ser utilizado como vacunatorio, está cumpliendo algunas de las funciones para las que fue pensado. La respuesta todos la conocemos: no.

Shows y relatos

Pedro Galimberti opinó que “El peronismo no se cansa de inaugurar hospitales vacíos, con anuncios de estruendo pero que no cumplen la función para la cual fueron concebidos. Hoy solo están ofreciendo atención primaria y tienen un consultorio covid, lejos de lo que se había anunciado. Funciona como vacunatorio, laboratorio de análisis, no mucho más que eso. Se fueron más de 4 millones de pesos en un nuevo show, en un nuevo capítulo del relato al que quieren acostumbrarnos. Hay dos realidades, la que nos cuentan por un lado y la que vivimos los ciudadanos de pie por otro”.

Mariana Salinas destacó que ‘‘A veces es bueno revisar los archivos. Porque dan sentido de perspectiva y alientan a rechazar al engaño y exigir respuestas. Es lamentable que situaciones como estas se observen en todos los puntos cardinales de la provincia”.

Darío Schneider agregó que “Con el sistema sanitario en tensión permanente en todas las localidades de la provincia, lo último que necesitamos son puestas en escena. Esta construcción distrajo recursos que hubieran permitido, por ejemplo, dotar de más camas de terapia a otros hospitales del departamento Colón. Eso lamentablemente no ocurrió”.

A modo de síntesis, los tres coincidieron en que “La Unidad Sanitaria Modular de Colón fue otro anuncio acompañado por las fotos, el show y el relato. Hoy solo funciona para atender temas de salud de poca complejidad”.