Lucía Varisco fundamenta por qué va por afuera

La candidata a diputada nacional por el Partido Fe, Lucía Varisco, defendió su decisión de no dar la interna en Juntos por Entre Ríos.



“Vamos por fuera. Esta interna sólo pretende convalidar la estrategia personal de Rogelio Frigerio. Expresamos la oposición a que Frigerio encabece una lista dentro de Juntos por el Cambio”, interpretó Varisco el proceso en curso en la fuerza de la oposición.



Descalificó el vínculo del exministro de Interior con la provincia: “Él vio fracasar sus planes en Buenos Aires. Es un visitante en la provincia, estuvo en el Banco de la Ciudad. No nos gusta que nos quieran imponer en Entre Ríos con encuestas, marketing y antipolítica”, criticó.



En su opinión, “hay que rescatar la buena política, volver a los valores, a los principios de mi partido. El radicalismo tiene muchísimo para dar”.



Contó de las negociaciones con quienes dan la interna a Frigerio, con la lista que encabeza Pedro Galimberti. “Mantuvimos charlas con Galimberti, con (Darío) Schneider (precandidato en tercer lugar) pero entendimos que nuestras opiniones no eran tomadas en cuenta”. Tras aclarar que no se pidieron lugares en las listas, aseveró: “No queremos ser furgón de cola del PRO. El radicalismo tiene muchísimo para aportar en esta provincia”, insistió.



Con las listas presentadas, evaluó que la opción de Galimberti “no tiene la fuerza suficiente como para el día de mañana pelear la conducción en Juntos por el Cambio. No nos vamos a subir al juego que está configurado para convalidar la estrategia del candidato del PRO”.



“Hay recetas que ya fracasaron. Me refiero a que el PRO encabece nuestras listas o que no se permita al radicalismo tomar ninguna decisión importante. Otro hubiera sido el gobierno anterior si el radicalismo hubiese tenido la voz más alta o se hubiese hecho respetar”, recriminó en entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral).



El argumento fue el pie para cuestionar a la dirigencia nacional del PRO. “Se llenaron la boca hablando de la república y fue lo que no respetaron. Yo lo viví en carne propia. Y no fue solamente hacia nosotros. Pero para mi esto es una cuestión trascendental. En democracia se respeta la voluntad popular y el Estado de derecho”, enfatizó.



En la crítica que ya ha expuesto, respeto al modo en que actuó la Justicia y las fuerzas de seguridad en el proceso judicial por narcotráfico, que terminó con la condena a su padre, la candidata apuntó concretamente contra la figura del exjefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. “Ya venía haciendo política. No desde ahora que milita con Rogelio Frigerio, sino desde antes. Fue el responsable de todas las irregularidades que hubo en ese proceso”, criticó. (Página Política)

Relacionado