Lucia Varisco: “No me fui de la UCR, no estaba de acuerdo con Juntos por el Cambio”

La diputada provincial, Lucía Varisco, se refirió a su precandidatura a diputada nacional en las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre. Alejada de Juntos por El Cambio, encabezará la lista Adelante Entre Ríos.



En diálogo con Elonce TV, Varisco expresó: “Consideramos que el radicalismo tiene hombres y mujeres muy valiosos para darle pelea al actual gobierno provincial. En ese sentido, nuestra oposición a que Frigerio encabece la lista de Juntos, entendemos que es un visitante en la provincia. El radicalismo no puede someterse al juego para convalidar una estrategia personas”.



“Estamos en una etapa decisiva en la provincia, llevamos casi 20 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas. Creemos que tenemos que tener una alternativa y que el radicalismo tiene que protagonizar ese cambio”, dijo.



En ese sentido, manifestó que “no me fui del radicalismo, sigo afiliada a la UCR y mis valores tiene que ver con mis convicciones personales, más allá de mis raíces familiares. Creemos que debemos hacer más radicalismo”.



Sobre la lista que presentó, comentó que “siempre estuvimos abierto al diálogo y al conceso y creemos que debemos generar una alternativa para la provincia. Ir dentro de Juntos por el Cambio, era someternos a una decisión que no compartíamos y que no estábamos de acuerdo”.



“Nuestra manera de hacer política es ir a las unas y que la gente decida”, señaló. “Tenemos el entusiasmo intacto y nos mueve tener una mejor provincia, con más desarrollo”.



Sobre su campaña, comentó que “vamos a recorrer la provincia, y nuestros militantes están trabajando en sus localidades. Vamos a llevar nuestras propuestas a cada rincón de Entre Ríos”, finalizó.

