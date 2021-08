El socialismo hace hincapié en la agenda de ambiente, producción y género

La precandidata a diputada nacional por la lista Podemos Entre Ríos, del Partido Socialista, Natalia Noacco, destacó los ejes de la propuesta del sector para afrontar la contienda electoral.

“Lo que queremos hacer es representar a Entre Ríos, hay que hacer una lectura política de lo que está sucediendo en cada sector y desde ahí trabajar sobre todo en la cuestión ambiental y en problemas de la producción”, dijo en declaraciones al programa A Tres Bandas, que se emite por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“Como docente no puedo dejar de decir que es una problemática enorme la fumigación que se da en las escuelas rurales, los índices de cáncer infantil se ven reflejados en el Garrahan y la producción sigue siendo de la misma manera. Venimos a ponerle voz a quienes no la tienen en el Congreso, porque en otros sectores políticos hay intereses cruzados, hace años que están gobernando y no hicieron nada al respecto”, enfatizó.

Y agregó: “En esa línea trabajamos, escuchamos a la gente con sus problemáticas porque además somos personas que vivimos esa realidad. Tenemos muchos compañeros que recorren el interior de la provincia donde nos encontramos particularmente en espacios públicos y al aire libre, con distanciamiento y barbijo para desarrollar estos temas tan importantes para Entre Ríos. Nos contactamos permanentemente con aquellos que quieren una realidad distinta. También nos reunimos con mucha gente que demuestra hartazgo con la política , que incluso, no sabe cuándo se vota. Eso denota el cansancio que se tiene porque siempre están las mismas banderas políticas gobernando y no se ven los resultados”.

Noacco, quien integra la propuesta electoral que encabeza Juan Manuel Rossi, afirmó más adelante: “También Entre Ríos debe dar un debate sobre la Hidrovía, en esa propuesta de estatización que quiere hacer el Gobierno y que sea de cara a la gente porque hay muchas problemáticas relacionadas como son los costos de la salida de la producción, el tributo y el cuidado del ambiente. La propuesta tiene que ver con hablar con trabajadores porque tuvieron 30 años para tomar una decisión ya que nunca se les consultó”. Y apuntó: “La privatización de la hidrovía no tuvo ningún beneficio para Entre Ríos. Estamos de acuerdo con la estatización pero no queremos que suceda lo mismo que le sucede a los puertos de la provincia, que son públicos pero los que trabajan son los privados. Tiene que haber una regularización para que funcione, porque así no sirve. Y también analizar básicamente donde va la plata, porque a nosotros como ciudadanos no nos beneficia. No se ve el reflejo del trabajo de las políticas, porque no le cambian la vida a nadie, o terminan beneficiando a algunos pocos”, apuntó.

“Nuestra propuesta está encarada con gente joven, trabajadora, que viene a renovar la conducción del partido. Y se traduce en esta lista, con una propuesta que tiene una fuerte tendencia ambiental, productiva y de género. Éstas últimas son problemáticas que tienen leyes pero no presupuestos asignados, por eso queremos ir al congreso para trabajar estos presupuestos y para que en definitiva cambie para mejor la realidad“, concluyó la precandidata. (Bicameral)