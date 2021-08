Cafiero estuvo en Concordia respaldar a Cresto

El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero estuvo en Concordia visitando obras junto al titular del Enohsa y primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Enrique Cresto.

«Lo estoy acompañando a Enrique que es nuestro candidato a diputado nacional, que es nuestro referente aquí. Somos un frente político que en la provincia nos referenciamos también con Gustavo Bordet, pero ahora a Enrique se los tomamos prestado a los concordienses para que nos venga a ayudar a poner de pie el Enohsa, que había estado totalmente desfinanciada y abandonada. Pensaban que las obras de agua y cloacas las tenía que hacer el sector privado”, dijo Cafiero en declaraciones a la prensa.



“Enrique hizo una tarea maravillosa desde el Enohsa con reconocimiento de todos los gobernadores e intendentes. Independientemente del color partidario, reconocen en la figura de Cresto un funcionario que ha trabajado de sol a sol y que no ha tenido reparos en enfrentar situaciones complejas”, añadió.



También destacó el rol del ahora candidato a diputado para explicar “con testimonios precisos” porqué el Estado nacional debía establecer la compatibilidad entre planes sociales y el trabajo temporario, medida que se anunció esta semana por parte del propio presidente Alberto Fernández.



“Ahora, a partir de todo su recorrido, emprende un nuevo desafío, que es electoral, para nosotros es un motivo de orgullo”, remarcó.



“A Concordia me une un lazo de muchos afectos. De aquí es la familia de mi compañera, que es de esta ciudad. Vine por primera vez aquí en el 2003 y ví toda la transformación que se fue dando. Enrique me fue contando con detalles cómo la obra pública hizo factible que surjan más posibilidades para la ciudad, productivas, habitacionales y de bienes y servicios de calidad”, precisó.



También destacó que durante los cuatro años de Cambiemos “las obras se ralentizaron, desde el Gobierno nacional se buscó discriminar a Entre Ríos y a Concordia”, acotó. “A partir de la especulación electoral, buscaban un rédito político y se olvidaron de la gente. Eso fue muy evidente. Cuando logramos llegar con el Presidente al Gobierno nacional lo primero que hicimos fue reanudar las obras públicas. Había 270 obras en todo el territorio nacional. Hoy ya llevamos 1800. Hay una mirada en la que obra pública empieza a traccionar a la construcción, eso genera empleo, consumo y posibilidades”, remarcó.



“Es una enorme satisfacción que el Frente de Todos en su conjunto hayan depositado en esta lista que me toca encabezar la confianza y también la responsabilidad de defender todo lo que estamos haciendo”, dijo por su parte Cresto.



“En las elecciones hay que poner el cuerpo y defender el modelo de gestión. Lo que se discute en estas elecciones no es la provincia ni el 2023, sino un modelo de país” resumió.



De la recorrida también participaron el intendente Alfredo Francolini y el senador nacional Edgardo Kueider. (APFDigital)