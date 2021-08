Rossi: «Cresto habla de mejora de la economía siendo intendente de la ciudad más pobre de la Argentina»

El precandidato a diputado nacional de Podemos Entre Ríos por el Partido Socialista, Juan Manuel Rossi, manifestó su indignación frente a los dichos del oficialista, Enrique Cresto y resaltó la necesidad de escuchar a las y los entrerrianos, y superar la grieta.



No sé en qué país vive Cresto. Habla de mejora de los índices económicos siendo intendente con licencia de la ciudad más pobre de la Argentina. Realmente le debería dar vergüenza mentir tan descaradamente», enfatizó Rossi.



«Los datos son preocupantes, pero aún más lamentable me parece la desinformación de Cresto o la manipulación electoralista de la realidad. Un hombre que fue senador provincial y es intendente con licencia de una de las ciudades más pobres del país, no se pone colorado y le sigue mintiendo a la gente en la cara en lugar de explicar qué hizo y qué va a hacer para mejorar la situación del pueblo entrerriano», manifestó Rossi.



Los datos de INDEC de los últimos meses continúan mostrando una inflación en crecimiento. «Me gustaría saber en base a qué números habla Cresto. Hace pocos días se conocieron los índices de julio donde la inflación fue del 3% y acumulando 29% ya superó lo que el gobierno había proyectado en el presupuesto para todo el año 2021», comentó Rossi.

En este sentido el precandidato continuó: «Solo 7 meses tardaron en comerse la inflación de todo un año, encima con tarifas de servicios y combustible pisados. Todo esto en un país con 45% de pobreza e índices de desnutrición en niños que son alarmantes».



Las fuertes declaraciones del precandidato a diputado nacional por el espacio Podemos Entre Ríos del Partido Socialista, Juan Manuel Rossi, se dieron en respuesta a declaraciones públicas del precandidato oficialista quien dijo que «se ve cómo la Argentina viene mejorando en todos los índices» y remarcó el aumento de la actividad económica y la caída de la pobreza.



«En esta elección tenemos la oportunidad enorme de priorizar los problemas e intereses de nuestra provincia y dejar atrás las disputas vacías de los legisladores de la grieta. Hace décadas que son gestión y ocupan cargos de relevancia pero las deudas con la ciudadanía son notorias. Tenemos que salir del estancamiento y poner a Entre Ríos como protagonista de la Argentina que viene», finalizó Rossi. Fuente: (Paraná hacia el Mundo)

