Fernández sobre la reunión en Olivos: “No debió haberse hecho; lamento que haya ocurrido”

El presidente Alberto Fernández habló este viernes sobre la confirmación de la reunión por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos, en julio de 2020 mientrass regía el aislamiento por la pandemia de coronavirus. En un acto que estaba previsto para las 15 y que comenzó casi dos horas después, en la ciudad bonaerense de Olavarría, anunció la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF).

Antes del anuncio, dijo: “Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta. Y yo nunca dejé de dar la cara”, arrancó Alberto Fernández, y siguió: “Yo le pedí a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos”.

El mandatario siguió: “Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos, por recomendación de los médicos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, ministros, ministras, empresarios, actores, actrices, gente que tenía problemas que la pandemia les había causado y necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas sino con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, era el Presidente de la Argentina”.

“Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos, y nosotros hicimos público ese pedido. No ocultamos nada, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Y así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos, y todo lo demás lo conocen”, sostuvo.

“Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión a sus amigos, un brindis, que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados”.

Y cerró: “Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada, porque está en los listados. Pero esto lastimó a mucha gente, mucha que no tiene que ver con la política. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.