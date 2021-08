Acevedo y Curvale pidieron sanciones para Gainza por un acto en sede de la UCR

Las ex autoridades del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) de Paraná, Claudia Acevedo y Gustavo Curvale, le pidieron al presidente del Comité Provincial, Jorge Monge, la aplicación de sanciones “para que no se repitan estas acciones que manchan a este partido de más de 130 años de historia”, indicaron.



La solicitud, relacionada con el acto realizado en la sede partidaria del radicalismo por el ex concejal del Pro, Emanuel Gainza, está inserta en una nota que Acevedo y Curvale remitieron al titular del radicalismo entrerriano, en la que le expresaron «nuestra indignación y la de muchos correligionarios, por la usurpación de nuestras instalaciones partidaria en pos de favorecer solamente a una fracción electoral», indicaron.



Y agregaron: «Nuestra vasta historia de valores democráticos, si los hay, han demostrado que las competencias internas hicieron crecer nuestro piso de representación política, por eso entendemos que no es de correligionarios utilizar nuestra institución partidaria exclusivamente para una parcialidad», puntualizaron.



Luego, consideraron: «Aunque parezca reiterativo, no hace mella entender que este hecho masivo se dio en nuestro comité, en medio de una pandemia la más mortífera de la historia y sin los cuidados pertinentes que hasta el hartazgo cada hombre y mujer de bien lo ha cumplido. Sostenemos que esta usurpación a nuestra casa partidaria se lleva adelante por aquellos ‘dirigentes’, que se fueron del bloque Radical, acordándose sólo para hechos políticos de índole oportunista».



Para concluir: “Debido al repudio que sentimos, pedimos su accionar y sanciones para que no se repitan estas acciones que manchan a este partido de más de 130 años de historia donde la igualdad, el respecto y los valores democráticos fueron, son y serán pilares fundamentales en la contratación de esta República».



La nota lleva las firmas de Claudia Acevedo como ex vicepresidenta del Comité Capital y actual concejal por la UCR de la capital entrerriana, y de Gustavo Curvale, ex miembro del Comité Capital en el período 2019/2020.

