Cresto aseguró que la decisión del presidente sobre el trabajo temporal “beneficia a las economías regionales”

El anuncio del presidente, Alberto Fernández, para los trabajadores eventuales de citrus y arándanos “fue una enorme satisfacción porque es una lucha en la que venimos desde hace mucho tiempo en la Región de Salto Grande”, consideró Enrique Cresto.

Luego, remarcó: “Concordia tiene casi 40 mil trabajadores temporarios o golondrinas entre citrus, arándano y nuez pecán que al momento de empezar a trabajar perdían los beneficios sociales”.



Por eso se dio “una lucha importante para que sean compatibles” el trabajo remunerado en las cosechas y los programas sociales, agregó el titular del Enohsa.



“La decisión del presidente, Alberto Fernández, beneficia no solo a los trabajadores de nuestra Región, que cambia totalmente la matriz, sino a todos los temporarios de la Argentina que son aproximadamente 250 mil”, remarcó en declaraciones radiales.



El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Entre Ríos destacó que la medida “beneficia el trabajo registrado, porque (estas actividades) son el motor de las economías regionales”.



La resolución nacional establece que a partir del 1° de septiembre quienes se desempeñan en tareas de trabajo golondrina podrán cobrar el sueldo de su actividad y también percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa Potenciar, la Tarjeta Alimentar, el Progresar y las pensiones no contributivas.



Cresto resaltó que la medida nacional beneficia no solo a trabajadores y trabajadoras sino también “a miles de productores y a la economía local”.



Por último, consideró que la decisión presidencial podría provocar que el número de trabajadores temporales registrados, actualmente en 98 mil, salte a futuro a cerca de 300 mil. “Es una gran noticia”, remató. (APFDigital)





