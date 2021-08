Vitor: “Es inadmisible que los jóvenes no reciban la educación necesaria para conseguir un empleo de calidad”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, manifestó su preocupación por la ausencia de políticas de Estado en materia de formación laboral que busquen potenciar el empleo genuino de los jóvenes y reclamó abordar el problema con celeridad.

“Que una empresa como Toyota no pueda encontrar personal calificado para contratar es una situación que debe ponernos en estado de alerta. Hace un tiempo que venimos planteando esto y me pregunto… ¿Estamos esperando que pase lo mismo en la provincia de Entre Ríos? Ya es difícil conseguir que vengan empresas a radicarse y cuando vienen, resulta que nuestras políticas de educación y promoción de empleo son tan malas que luego no tenemos personas capacitadas para cubrir la demanda”, comentó Vitor.

En este sentido manifestó: “Estoy convencido que debemos abordar la problemática de manera integral, brindar las herramientas necesarias para que las empresas incorporen más personal y que estos puestos de trabajo puedan ser cubiertos por jóvenes capacitados”, dijo.

Y añadió: “Lo que pasó en Toyota es una advertencia, debemos actuar antes de que el daño sea irreparable. Por eso nos estamos juntando con jóvenes de toda la provincia para conocer sus necesidades y generar los proyectos necesarios que permitan superar este estado de desprotección. Los jóvenes son el futuro y debemos garantizarles oportunidades”, sentenció Vitor

Las declaraciones del diputado provincial se dieron en el marco de la información que llega desde la empresa Toyota en Zárate que no ha podido cubrir 200 puestos de trabajo para personal técnico. “En una Argentina atravesada por la pobreza y la falta de oportunidades, me preocupa demasiado que nuestros jóvenes no tengan los conocimientos básicos que le permitan insertarse en el mercado laboral”, remarcó Vitor.

En su función como legislador provincial, Vitor ha trabajado la cuestión de empleo en sucesivas propuestas legislativas. “Hemos presentado un proyecto de promoción del primer empleo que tiene como objetivo fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo e incrementar la inserción de las nuevas generaciones en el mercado laboral”, dijo Vitor

El proyecto referido se enfoca en que las empresas incorporen personal de hasta 24 años de edad. A modo de incentivo, se prevé que el Estado otorgue determinados beneficios impositivos. “Como Estado debemos generar los canales para la creación de empleo privado genuino, pero también sabemos que tenemos que motivar a las empresas para desandar este camino”, comentó Vitor.

Además, en este abordaje integral que propone el diputado provincial, la cuestión de la formación y capacitación de las nuevas generaciones se ha manifestado en otros proyectos que proponen la creación del Registro de Aspirantes a Empleos Técnicos e Industriales y la creación del Observatorio de Empleo e Inserción Laboral.