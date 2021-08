Cresto dijo que Cambiemos fue “una estafa electoral” y llamó a “hablar de la agenda del futuro”

El primer candidato a diputado nacional por la lista del Frente de Todos, Enrique Cresto, valoró el trabajo que vienen realizando los gobiernos nacional y provincial y dijo que en esta elecciones se juegan dos modelos de país.

“Asumir este desafío fue un pedido del Presidente y el gobernador Bordet. Tengo una responsabilidad enorme en el Enohsa, es un esfuerzo enorme y debemos defender un proyecto. Hace un tiempo no estaba en nuestra agenda de prioridades el estar de campaña electoral, pero los tiempos se aceleran y ahora estamos ante una nueva meta”, resaltó.

En diálogo con Debate Abierto, Cresto destacó que “no vas a encontrar ni a una persona que no tuvo la atención del Estado en esta pandemia”, en la cual “lamentablemente hubo muchos fallecidos, pero el Estado estuvo a la altura de las circunstancias”

“Ya se observa una reactivación económica, de a poco se va poniendo de pie. El Estado estuvo presente con diferentes programas, la tarjeta Alimentar, que fue pionera y se tomó como modelo, vamos avanzando con políticas de viviendas, todo lo que se frenó en los cuatro años del gobierno anterior, pero lo estamos retomando y eso es bueno para todos”, resaltó.

De igual modo agregó que “acá no es una cuestión de candidatos, ni de nombres, acá lo que está en juego son dos proyectos de país diferentes”.

“Hay que hablar de la agenda del futuro, nos veíamos en un 2021 discutiendo una renovación de la Argentina, estábamos convencidos de que íbamos a confrontar con otra agenda, no con los mismos protagonistas de una estafa electoral (Cambiemos), ellos les mintieron a la sociedad, no cumplieron absolutamente nada. Pero no necesitamos hablar de ellos, el pueblo tiene memoria, los entrerrianos somos agradecidos y sabemos quienes nos están ayudando en un plan de país”, afirmó.