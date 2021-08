Caso Allende: Enérgico repudio de la UCR Gualeguaychú

Así lo expresan en un comunicado.



“Los escándalos por corrupción en nuestra empobrecida provincia de Entre Ríos están a la orden del día y pareciera que desde el poder de turno se pretende naturalizar estas prácticas llevándolas a un punto en el que la ciudadanía ya pareciera estar inmunizada ante la impotencia de no poder frenar estas nefastas prácticas por parte de quienes se abusan de la confianza que les da el pueblo con su voto, expresa la nota enviada a 7Paginas, por la UCR Gualeguaychu.



Desde la Unión Cívica Radical condenamos y repudiamos la enorme cantidad de hechos delictuales que se han cometido por parte de gobernantes, funcionarios y legisladores en los últimos años, no sólo afectando la economía del estado provincial, sino también socavando la imprescindible credibilidad de la política, única herramienta válida para el funcionamiento del sistema democrático.



Al mismo tiempo, expresamos nuestro más enérgico repudio al abominable enriquecimiento ilícito de uno de los mayores delincuentes que tras ser diputado provincial durante veinte años y dirigente de uno de los sindicatos estatales más importantes (Upcn), terminó reconociendo que ha robado a mansalva. Nos referimos al impresentable personaje José Allende, quien hoy es dueño de diversas propiedades dentro y fuera de la provincia por un valor de más de dos millones y medio de dólares.



Afortunadamente, por segunda vez, la justicia ha decidido negarle el acuerdo de juicio abreviado. La bandera de la impunidad que este personaje ha llevado siempre consigo, merece que sea sometido a un juicio donde todos los detalles de los negocios sucios salgan a la luz, para que los entrerrianos conozcamos de primera mano todas sus oscuras vinculaciones.



Incluso, en sus negociaciones con la justicia, pretende la impunidad. Es buen negocio devolver un millón doscientos mil dólares (Más de 200 millones de pesos), cuando tiene propiedades por un valor de mas de dos millones quinientos mil dólares (Más de 400 millones de pesos).



Este es el hombre que se sentó durante años en una banca para hacer las leyes. Es el hombre que, supuestamente, defendía los derechos de los trabajadores estatales sentándose a negociar con los gobernadores de turno. Es el que más de una vez hemos escuchado atacando y pontificando sobre sus adversarios políticos. Y es también el que ha robado a mansalva en detrimento del empobrecido pueblo entrerriano.



Por ello, alentamos que la justicia actúe con toda la independencia y la dureza necesaria. Que su veredicto sea verdaderamente aleccionador para que los entrerrianos recuperemos la credibilidad en nuestras instituciones y que se sienten los precedentes necesarios para que todos los corruptos sean castigados por igual. Basta de naturalizar el delito. Un país sólo puede avanzar cuando construye sus bases sobre la honestidad.





Mahatma Gandhi dijo: “La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia”. En eso tenemos que poner todo nuestro empeño.



Comité Ciudad Unión Cívica Radical Gualeguaychú, Entre Ríos.

