Galimberti: “Queremos ir por el campeonato, tengo amigos que quieren salvar la categoría”

El intendente de Chajarí y precandidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, habló de la imposibilidad de llegar a la unidad con Rogelio Frigerio para las PASO por tratarse de “dos proyectos políticos diferentes”. En una entrevista con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se refirió a los problemas de la provincia y los objetivos para las próximas elecciones.

–¿Ya pidió licencia?

–No, todavía no. Está el despacho al día en la Municipalidad de Chajarí. Seguramente a partir del 1° de septiembre pediré licencia. El Municipio está ordenado, con un buen equipo de trabajo, somos muy celosos en esas cuestiones así que venimos laburando muy bien.

–A los efectos de sincerarnos ¿usted buscó la unidad en algún momento o ya veía que esto no tenía solución y Firgerio iba a ir por su lado y usted por el suyo?

–No hubo posibilidades de unidad y estaba visto desde principios de febrero, porque los proyectos políticos son diferentes.

–Uno piensa que está bueno que haya debate, que haya candidatos, sectores, y no se defina con el dedo como viene pasando en varias instancias ¿Es una especie de avance que esto pase, que haya listas y que la gente tenga opciones?

–Las PASO tienen esa finalidad, lo que nosotros estamos haciendo es poner en manos de los entrerrianos la posibilidad de elegir, y estamos conformes con eso. Además, obviamente más allá de esta cuestión que tiene que ver con los diputados nacionales, hay una especie de disputa interna dentro de nuestro propio partido y del espacio para ver cómo se conduce lo que viene y quiénes lo conducen. Allí está buena parte de la explicación: nosotros queremos ir por el campeonato y tengo amigos dentro del partido que están tratando de salvar la categoría. Esa es la diferencia.

–¿En qué considera que es o que va a ser lo más difícil de esta campaña, para adentro de su sector y en función de los rivales del oficialismo?

–Creo que las mayores dificultades se presentan en el día a día cuando uno debe intentar explicar el por qué se va a una PASO, porque advierto que una gran mayoría de los vecinos están por estos momentos interesados en muchas otras cosas y no necesariamente en la elección, así que seguramente en los últimos 15 o 20 días vamos a tener que estar machacando con estas cuestiones y tratando de alguna manera de bajar información de por qué llegamos a esta instancia, me parece que allí va a estar uno de los principales desafíos, porque las consecuencias sanitarias que tenemos hoy producto del Covid y de las cuestiones sociales y económicas, ocupan buena parte de la agenda que uno ve del vecino en cualquier lugar de la provincia. Después que eso pasa, a veces tenemos la posibilidad de hablar de política. Porque una cosa es hablar en el comité, pero cuando salís a la calle es diferente. Hay que salir a hablar de la realidad y eso tiene un condimento que hay que estar preparado.

–¿Le molesta o le preocupa que el gobernador Bordet ya salga en la mayoría de los actos oficiales acompañado de Cresto?

–No, para nada. Creo que va a ser una buena competencia, va a haber un buen clásico entre Cresto del Frente de Todos y Galimberti dentro de Juntos por Entre Ríos, somos dos modelos de cómo queremos conducir los aspectos públicos en la provincia de Entre Ríos a partir de gestiones en nuestras ciudades , y obviamente con algunas visiones para la provincia.

–¿Y qué sería lo más complicado? ¿Ganarle a Frigerio o demostrar que la oposición puede ser mejor opción que lo que muestra el oficialismo?

–Yo creo que Juntos por Entre Ríos va a hacer una muy buena elección, tanto en las PASO como en las generales de noviembre y que además la gente nos va a acompañar. Ahí va a estar la mejor encuesta, de todas maneras advierto de cómo le informamos a nuestros vecinos en la provincia lo que va a tener que votar eso va a tener una importancia fundamental.

–¿Cómo se financia su campaña?

–Y, hasta ahora la venimos solventando entre los amigos que nos estamos moviendo, pero habrán visto ustedes que la nuestra es una campaña muy austera y seguramente dentro de poco habrá que hacer frente a algunas cuestiones vinculadas a la emisión de boletas y demás.

–¿Cómo se ha manejado usted con sus colaboradores en este sentido?

–Acompañan, ven que hay un proyecto y muchos de ellos están plenamente convencido de que podemos brindar una opción a la provincia y en función de eso hacen algunos aportes. Concretamente cuando necesitamos salir. Si ven lo que hacemos es recorrida. Recién hablamos que se robaron 50 palos en la Legislatura…

—¿Usted cree que le pesa más al sector Frigerio dar explicaciones que a ustedes?

–Nosotros las brindamos cuando nos piden las explicaciones, la verdad que todos saben dónde estamos, qué hacemos, cómo nos movemos, publicamos de antemano nuestra agenda, estamos muy tranquilos con la campaña que estamos haciendo, y además tenemos un convencimiento y de responsabilidad de lo que estamos haciendo por la provincia hacia delante. Estamos hablando que tenemos un proyecto político para los próximos 10 años en Entre Ríos que se inicia ahora con estas elecciones. Se vota diputados nacionales y entendemos que se comienzan a definir cosas para 2023 que es donde nuestros ciudadanos de Entre Ríos van a definir, si quieren una provincia sí como las trae el peronismo o van a intentar buscar algún cambio en la oposición. Esa propuesta de cambio tiene que enamorar, llevar esperanza, hablar de cosas tangibles, porque probablemente esta cuestión de la Legislatura, uno va al norte entrerriano con necesidades básicas, todavía no se culminó con el cierre eléctrico norte y le puedo asegurar que son muy pocos los que saben de este tema y lo que quieren es que llegue la energía eléctrica, porque si no donde hay un vientito o un poco de temperatura alta la luz se corta, tarda en venir, estas cosas pasan en el siglo XXI en Entre Ríos.

–¿Su viceintendente es de origen socialista?

–Sí, Marcelo Borghesan es de origen socialista.

–O sea que, si usted entra como diputado, la comuna de Chajarí queda en manos del socialismo, pierde una intendencia el radicalismo.

–Sí, pero tenemos un muy buen diálogo, hay un trabajo que se viene desarrollando de manera conjunta desde 2015, de hecho, hay algunos sectores del socialismo que de manera inorgánica, porque van a tener ellos su propia PASO, han brindado apoyo hacia nuestro proyecto y ojalá que en 2023 lo podamos tener en nuestro espacio Juntos por Entre Ríos. Anhelábamos que se hubiese podido dar en el 2021, nos sentimos cómodos trabajando, se desarrolla un buen proyecto. Nosotros en Chajarí tenemos un modelo de gestión que puede ser fácilmente extrapolable a otro municipio y que tiene buenos resultados. Tratamos que el Estado haga de todo un poco, que no sea bobo y que defienda los intereses.

–En su recorrida ¿qué es lo que más le reclama la gente?

–Cuando vamos a los comités, nos reclaman que vayamos más, les decimos que recién estamos arrancando. Y fuera de los comités lo que la gente pide, una cosa que se reclama mucho tiene que ver con el costo de la energía eléctrica, desde la casa particular hasta los sectores productivos, ese es un reclamo muy importante.

–Se han trasladado esa cuestión al directorio de Enersa?

–No, ellos lo saben. Nosotros en la gestión anterior hemos tenido varias reuniones, pero Entre Ríos tiene un déficit estructural vinculado a lo que es el costo de Enersa, que es el costo del valor agregado de la distribución, porque la energía vale igual en todas las provincias de la Argentina, nosotros lo vemos muy clarito porque estamos cerquita de Corrientes: vale la mitad del lado correntino. Entonces si usted tiene aserraderos, sean los más sencillos o algunos que tienen un poco de un mayor proceso de industrialización. Se van 15 o 20 kilómetros y la energía vale la mitad, con lo cual tenemos y de hecho hay varias empresas que en los últimos 10 años aproximadamente se empezaron a trasladar a la provincia de Corrientes. Se va la fábrica y la mano de obra pasa a ser de Corrientes. Cuando se habla de crear condiciones, lo primero que tenemos que hacer los entrerrianos es examinar los costos de Enersa, porque el valor agregado de distribución es la que determina todas estas cosas, cuánto vale la energía que se paga en una casa de familia o para la producción industrial. Imagínese las consecuencias que eso tiene en el día a día, pero sobre todas las cosas a lo largo del tiempo.

–A los intendentes les cuesta mucho trasladarse al ámbito legislativo, porque sin dudas el rol de intendente es el más desgastante que hay en la política.

–Yo he sido concejal, soy abogado, dicen los amigos que me cuesta bastante estar quieto, pero obviamente que exige una dinámica diferente, de mayor paciencia, más estudio, enfocarse, ver la norma, reverla, es un trabajo diferente.

–¿Qué es lo que más le preocupa de la realidad de la provincia?

–Hay cuestiones que están estrictamente vinculadas a lo nacional, hay que empezar a hablar claramente en un plan vinculado al control de la inflación, porque de lo contrario hay circunstancias que se hacen prácticamente imposible para el vecino que necesita solucionar sus problemas de vivienda como para aquel que busca soluciones para un emprendimiento de mayor envergadura. Ahí tenemos un cuello de botella, si no le encontramos la solución me parece que se lleva puesta buena parte de la Argentina. A partir de la inflación tenemos los índices donde aparece la pobreza, las cuestiones vinculadas a la inflación son fundamentales, no como un concepto general sino cómo hacemos, máxime en tiempos como estos donde la virtualidad, de alguna manera ha ganado muchísimo terreno apurando los tiempos y evidentemente hemos quedado con un desfasaje entre aquellos lugares que tienen la posibilidad y aquellos donde directamente la virtualidad no existe, y hay que generar trabajo y la condiciones, que tiene diferentes características según los lugares de la provincia. Creo que el tema de la Hidrovía es fundamental, no para verlo como una cuestión de discusión política ahora, para aparecer en los medios, sino como un proyecto de desarrollo estratégico, concatenado con una necesidad que tiene el mundo que es la producción de proteínas. Nosotros desde el punto de vista de la producción, tanto de cerdos como de la cuestión avícula, la misma ganadería, tenemos un componente muy importante. Ahí hay dos cuestiones básicas que tienen que ver con el camino y la energía. Muchísimas cosas por hacer y, suelo decir, por suerte hay tantas cosas por cambiar que seguramente la gente va a seguir necesitando de la política y de los políticos, trataremos de hacer la mejor representación cuando nos toque estar.