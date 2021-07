Niez culpó al peronismo por la pobreza en Concordia

«La verdad es que no salgo del asombro. No puedo creer que quienes nos convirtieron en la capital provincial de la pobreza tengan el descaro de decir que Concordia no tiene techo para crecer», dijo Roberto Niez, dirigente del PRO y ex candidato a Intendente de la ciudad que, de esta manera, cruzó a Enrique Cresto y al peronismo gobernante. Además agregó: «estoy convencido que Concordia no tiene techo de crecimiento, pero no de la mano de los mismos de siempre, que nos tienen en los cimientos», graficó.

«Leí que también Cresto dijo que pronto Concordia será la ciudad más pujante de la Mesopotamia y eso, la verdad, me irrita, porque si podían hacer algo tuvieron más de 30 años para hacerlo. Son fabricantes de espejitos de colores que los concordienses ya no compran más», disparó Niez.

El dirigente señaló que el verdadero cambio está representado por el espacio que, para estas legislativas, encabeza Pedro Galimberti, Intendente de Chajarí, acompañado por Mariana Salinas (PRO-Concordia) y el presidente municipal de Crespo, Darío Schneider.

«Con Pedro, Darío y Mariana estamos trabajando en un proyecto común, de cara al futuro. Tenemos, por delante, un primer desafío que es empezar parir una provincia diferente y eso ocurrirá el 12 de septiembre cuando el triunfo del cambio se imponga ante el kirchnerismo gobernante en la provincia y la Nación», explicó Niez, que es parte del espacio «Entre Ríos Cambia», conformado por la UCR, el PRO y representantes del GEN, la Coalición Cívica e independientes.

Por último, el dirigente concordiense le pidió a los vecinos de su ciudad que voten con el corazón y con memoria y dijo que no hace falta ir muy lejos para ver que la realidad puede ser diferente. «A unos pocos kilómetros tenemos Chajarí y ver el crecimiento que tuvo en los últimos años, de la mano de Galimberti, nos confirma que, cuando se quiere, y las cosas se hacen bien, se puede crecer. Eso es lo que necesitamos los concordienses y los entrerrianos», concluyó.