Frigerio: “Necesitamos mostrarle a los jóvenes que hay futuro en Entre Ríos”

Los precandidatos de la lista Juntos recorrieron Concepción del Uruguay y concluyeron la agenda con un encuentro de jóvenes en la Plaza Constitución. “La juventud está descreída y decepcionada de la política”, interpretó Rogelio Frigerio y remarcó la importancia de buscar herramientas para cambiar la realidad. Lo hizo en una recorrida de campaña.

“Necesitamos mostrarle a los jóvenes que hay futuro en Entre Ríos. Quiero plantearle eso a la juventud; no sé si les voy a sacar ese descreimiento porque son muchos años de una política divorciada de la realidad, muchos años de políticos que se la pasan hablando de otros políticos y echándoles la culpa a otros de la triste realidad que nos toca vivir”, puntualizó el precandidato en primer término, al tiempo que destacó: “Vamos a hacer el esfuerzo para terminar con este divorcio entre la política y la gente y sobre todo entre la política y los jóvenes”.



Para el ex ministro del Interior del gobierno anterior, hay que “cambiar eso y hablar de los problemas que afectan a la juventud, a toda una generación. Tenemos que hablar básicamente sobre qué futuro van a tener, qué trabajo van a conseguir”. Y agregó: “Los chicos necesitan estudiar y saber que eso que les va a servir para enfrentar los desafíos del futuro”, puntualizó y recordó que las estadísticas marcan que el 50% de los jóvenes entrerrianos no termina el secundario.



“Ese descreimiento que ellos tienen sobre la política no significa que deban bajar los brazos, los invito a que confíen, a que se sumen y que entiendan que lo que está en juego les pertenece y es su futuro”, concluyó.



En Concepción del Uruguay, Frigerio estuvo acompañado por Marcela Ántola, Atilio Benedetti y Mauricio Davico, quienes integran la Lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en septiembre. (PAGINA POLITICA)





