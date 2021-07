Lacoste promueve la auto generación de la energía que se consume

El diputado nacional, Jorge Lacoste (UCR-E. Ríos), presentó una iniciativa para complementar la Ley N.º 27.424 que fomenta la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, otorgando la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los usuarios-generadores que no pueden utilizar el crédito fiscal y la exención del pago de los derechos y tasas por importación de los equipos de generación y/o de sus partes, para autoconsumo, estén o no conectados a la red pública.



Este proyecto del legislador entrerriano, va en línea con uno anterior, también de su autoría, que promueve incentivos para la instalación de sistema solares térmicos fabricados en el país. Según expresa Lacoste «nuestro país ha tenido un franco retroceso en la pretendida búsqueda de un cambio en la matriz energética si se compara la generación eléctrica bruta en el año 1997 donde el 42,8% era de fuentes renovables, con los datos acumulados a mayo de 2019 que fueron del 32,5%, registrando una pérdida del 25% de participación sobre el total».



Para el legislador radical estos resultados «hacen pensar que las políticas y medidas adoptadas no han sido suficientes o adecuadas para lograr una disminución de la liberación de gases de efecto invernadero originados como resultado de la quema de combustibles fósiles. Consecuentemente se deben tomar iniciativas concretas que incentiven la instalación de equipos de generación de energía de origen renovable, de manera distribuida y para autoconsumo del usuario», remarcó.



Y añadió: «Si bien la Ley 27.424 tiene este objetivo, se ve que, en la práctica resulta insuficiente para incentivar al usuario, conectado a red pública de distribución, a invertir para transformarse en un generador, pasando a ser un agente activo y responsable en el cuidado del medio ambiente. Para que esta ley sea operativa y tenga efectividad, depende de las normas de adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha algunas provincias adhirieron, como la de Santa Fe con el programa ‘Prosumidores’ con un incentivo para un usuario domiciliario de $ 11,39 por kWh que suministre a la red y otras como Entre Ríos que fundamentan su NO adhesión, con un alto costo de vinculación para el usuario que pretende ser generador y una retribución de $ 2,4608 por kWh generado. Entre Ríos incentiva con el 22% de la retribución de Santa Fe y para vincularse a la red se deben abonar $ 32.811,40 como “tarea de conexión adicional” que equivalen a 13.333,6 kWh al valor de la retribución vigente” sostuvo el legislador entrerriano.



Lacoste entiende que si bien hay gobiernos provinciales que todavía no demostraron interés en el cuidado del medio ambiente para evitar el cambio climático, desde el Congreso de la Nación se debe avanzar con propuestas que mejoren las posibilidades de retorno de la inversión que debe realizar el usuario para transformarse en generador, incentivando de ésta manera el compromiso de los mismos con el aporte del capital necesario para la adquisición e instalación de equipos de generación de energía de origen renovable, para consumo, estén o NO conectados a la red

