PASO: quiénes son los candidatos a diputados en Entre Ríos

No hubo sorpresas en la presentación de precandidatos para las PASO de septiembre. Tal vez el dato que unifica a las principales listas presentadas este sábado es que quienes vayan en los terceros, cuartos y quintos puestos de las nóminas alientan esperanzas de ocupar una banca de diputado nacional al menos durante una fracción del mandato que comenzará el 10 de diciembre. Ello es así porque los primeros candidatos de las tres listas principales (una del justicialismo y dos de Juntos por el Cambio) son encabezadas por ya lanzados aspirantes a la gobernación en 2023. comentó diario UNO.



Usualmente el reparto de cinco bancas por Entre Ríos en la Cámara baja nacional se produce en tres y dos escaños para los partidos principales; y muy pocas veces entre dos, dos, y el restante para una tercera fuerza; pero es absolutamente inusual que una fuerza política consiga más de tres bancas. Por eso los denominados “cargos expectantes” son los tres primeros, aunque ahora la chance de que Enrique Cresto, Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti o Darío Schneider sean electos gobernador o vicegobernador en 2023 permite imaginar un corrimiento y vuelve más atractiva la posibilidad de estar en la segunda mitad de la lista.



Otro dato interesante es que los dos principales frentes electoral no llevan postulantes de la ciudad de Paraná.



La lista de Bordet

Ayer venció ayer el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de setiembre, donde cada fuerza política definirá sus candidatos para la elección general del 14 de noviembre.



El Frente de Todos entrerriano oficializó su nómina por la tarde, a través de la publicación en las redes sociales del gobernador Gustavo Bordet. La lista fue acordada el viernes por el mandatario provincial con el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. En base a las informaciones y rumores que habían circulado durante las últimas dos semanas, no resultó sorpresivo que el intendente de Concordia en uso de licencia, Enrique Tomás Cresto, haya sido elegido para encabezar la lista.



Si la designación en primer lugar del actual titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) no generó sorpresas, menos aún los nombres de la actual diputada nacional Carolina Gaillard, que irá en el segundo lugar; y del dirigente camporista Tomás Ledesma, quien quedó tercero en la nómina. Completan los cinco primeros lugares de la lista de Bordet, la actual titular del área provincial de Juventud, Brenda Ullman; y el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, quien también preside la Liga de Intendentes Justicialistas.



Al presentarlos en un video publicado en redes sociales, Bordet destacó que es una lista de personas jóvenes, nacidas en Entre Ríos, con compromiso y vocación de servicio que van a trabajar por la inclusión, el desarrollo y el empleo. También dijo que es una elección muy importante y que desde Entre Ríos se tiene que fortalecer el trabajo con el gobierno nacional para superar la pandemia, reactivar la economía y generar más desarrollo.



Podría haber otra lista en el justicialismo, encabezada por Gerardo González, si logra reunir los avales y son aprobados.





Radicales y macristas

Rogelio Frigerio encabezará la lista “Juntos” que participará de la interna de Juntos por el cambio, rebautizado Juntos por Entre Ríos para esta elección. El exministro del Interior de Mauricio Macri presentó su nómina acompañado de algunos intendentes radicales como Bruno Sarubi, de La Paz; o Domingo Maiocco, de Victoria. También estuvo en el zoom en vecinalista ramirense Gustavo Vergara; y el sanbenitense Ezequiel Donda.



La lista se integra con la concejala gualeya Marcela Ántola, del sector del radicalismo que encabeza Martín Lousteau. Inicialmente se mencionó a la funcionaria del municipio de Gualeguay Dora Bogdan, del mismo sector interno, pero luego se produjo el cambio.



El actual diputado nacional Atilio Benedetti, quien fuera dos veces candidato a gobernador por la UCR, ocupará el tercer lugar, con el aval de parte de su sector interno, la Corriente Arturo Illia del radicalismo, que para esta instancia no presta un apoyo uniforme a Frigerio.





La militante del PRO concordiense Nancy Ballejos, del grupo del presidente del partido Eduardo Caminal, va en el cuarto lugar. Y en el quinto lugar va el intendente de Pueblo Belgrano (Departamento Gualeguaychú) Mauricio Davico.



Dentro de los suplentes se cuentan Evangelina Müller, del partido Una Nueva Oportunidad, que llevan adelante los pastores evangélicos.



Rogelio Frigerio presentó los candidatos de la lista Juntos



En la vereda de enfrente están los dirigentes de la lista “Entre Ríos Cambia” con el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, como primer candidato; seguido por la escribana concordiense Mariana Salinas, del PRO que lidera el excandidato a intendente Roberto Niez. Tercero se ubica el intendente de Crespo, Darío Schneider . En el cuarto lugar de la lista va la viceintendente de Ramírez, Flavia Pamberger; y en el quinto lugar Ramón Cornejo, intendente de Caseros, Departamento Uruguay.



Dentro de los suplentes se cuenta Mariela Gallinger, presidenta de la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina.



Otros sectores

Con Nadia Burgos como primera candidata a diputada nacional, el MST en el FIT-U presentó la lista “(R)Evolucionemos la izquierda”, que lleva a Nadia Burgos como primera candidata, luego al obrero gualeguaychuense de Unilever, José Raúl Lemes; a la docente universitaria, Sofía Cáceres Sforza; al docente y militante del Partido Obrero Pablo Amarillo, y a la referente de Alternativa Docente MST Marianela Valdez.



En el Partido Socialista se inscribió la lista “Podemos Entre Ríos”, que encabezada por el presidente del partido, Juan Manuel Rossi; seguido por Natalia Noacco, Darío Báez; Fernanda Sanzberro y Gastón Buet (profesor en historia y ambientalista).





La diputada provincial Lucía Varisco encabeza la lista denominada «Adelante Entre Ríos» para competir en las PASO por fuera de la Unión Cívica Radical y de la coalición Juntos por Entre Ríos: su candidatura se da en el marco de Partido Fe, fundado por fallecido el dirigente sindical Gerónimo Venegas.



Por otra parte se esperaba la inscripción del frente “ Juntos somos más” con sectores del socialismo, el vecinalismo y el partido SER, que llevaría a Juan Carlos Meillard, Graciela Brafa y Carlos Massa en los primeros lugares

