Frigerio lanzó su lista de candidatos: “Juntos vamos a sacar esta provincia adelante”

De ANALISIS DIGITAL

Con una conferencia de prensa efectuada desde el Hotel Howard Johnson de Paraná, en la tarde de este sábado el precandidato a diputado nacional, Rogelio Frigerio, presentó oficialmente a la lista “Juntos por Entre Ríos” para competir en las internas legislativas en septiembre próximo.

Acompañado de todos los integrantes de la nómina, brindaron su palabra el actual diputado nacional, Atilio Benedetti, quien buscará renovar su mandato ocupando el tercer lugar de la grilla. Aseguró que “la lista está integrada por distintos espacios políticos, con adhesiones de movimientos sociales, y representada por la Unión Cívica Radical dentro de un espacio amplio y representativo del sentimiento entrerriano”. “Es una síntesis que se ha formado con generosidad y renunciamiento de legítimas pretensiones”, definió.

Al hablar de la importancia de la votación sostuvo que se trata de “un momento particular, de una elección bisagra en la cual tenemos que poner un freno a la pretensión de avance del kirchnerismo que está a siete diputados de llevarse por delante la República”. “Hay que frenar los avances sobre la Justicia, sobre el federalismo, sobre las atribuciones de los gobernadores, el avance sobre la actividad privada y las cantidades productivas como pasó con este absurdo cepo de las exportaciones de carne”, detalló.

“Es imprescindible que hagamos este esfuerzo, en dos etapas, porque como entrerrianos sentimos que hace falta que comencemos un camino de construcción de poder, para producir un punto de inflexión en la provincia que en los últimos 20 años no ha hecho más que estar estancada”, describió el dirigente radical, quien convocó “a la dirigencia de siempre, a quienes nos conocemos desde hace tanto tiempo, a quienes están llegando ahora y a cada entrerriano y entrerriana, porque vale la pena que hagamos este esfuerzo para construir entre todos esta provincia que nos merecemos, y que estamos en condiciones de desarrollar”.

Seguidamente, y tras presentarse, la concejal de Gualeguay desde 2015, Marcela Antola, señaló: “Como comerciante quiero decirles que la situación es muy difícil, y es por eso qu hoy estamos acá para desde el Congreso nacional poder brindarles ayudas a todos los que están pasándola mal”.

“Camino las calles, conozco a los vecinos de Gualeguay y sé que la están pasando muy mal. Pero en Gualeguay hay una premisa que es trabajar en equipo, porque es la única forma de llegar a consensos donde podamos tener soluciones. Por eso convoco a cada uno de los ciudadanos de la provincia a trabajar por Entre Ríos para tener una Entre Ríos mejor”, sentenció.

Para cerrar, Rogelio Frigerio hizo uso de la palabra y se manifestó con “una tremenda emoción y orgullo de estar hoy hablándoles a los entrerrianos” y agradeció a todos los integrantes de la lista por acompañarlo “en este tremendo desafío que tenemos Juntos”.

Con la voz entrecortada por la emoción, también agradeció a su esposa e hijos: “Fue un año y medio de estar muy cerca después de cuatro años de mucho trabajo y ahora de nuevo papá va a estar lejos por un tiempo. Sé que eso es duro pero sé que saben qué nos estamos jugando y que está haciendo papá por Entre Ríos y por Argentina”.

Sostuvo que “es el momento de poner todos el hombro por las cosas en que creemos. No podemos hacernos los distraídos” y explicitó: “Creemos en escuchar, en estar cerca de los vecinos, de los comerciantes, los productores, los industriales, escuchándolos y sabiendo de primera mano qué los atormenta y los desvela pero construyendo también juntos una solución para esos problemas en el futuro, los que podamos trabajar desde el Congreso nacional –si los entrerrianos nos acompañan con su voto- y por supuesto también más adelante cambiando el destino de esta provincia que tanto queremos”.

“Creemos en el diálogo, en tender puentes, no creemos en la revancha ni en la grieta, no creemos en las divisiones. Creemos que es juntos cómo vamos a sacar esta provincia adelante, que es juntos como la gente nos quiere ver, ocupándonos de sus problemas reales, concretos de todos los días, que le quitan el sueño a los entrerrianos, y de eso nos estamos ocupando. El futuro es hoy, y es un futuro muy difícil para muchos entrerrianos que la estamos pasando muy mal, y eso es lo que también escuchamos en la calle. Muchos entrerrianos no llegan a fin de mes”, describió.

“Estamos pasando un momento muy difícil, somos una de las provincias con más pobres de la Argentina y sin embargo también somos una de las provincias con mayor potencial; tenemos que recuperar ese orgullo, ese liderazgo que alguna vez tuvimos; fuimos la cuna del federalismo, fuimos la capital de la Confederación, fuimos el lugar donde nacieron muchos héroes de la Argentina que forjaron nuestro destino, y hoy vemos cómo provincias a las que no tendríamos nada que envidiarles se nos alejan cada vez más porque acá no hay oportunidades, porque esas oportunidades se destruyen”, planteó el ex ministro del Interior.

En este marco, pidió: “Reconstruyamos esa Entre Ríos que todos soñamos. Es perfectamente factible. Estamos acá para decirles que sí es posible vivir en una Entre Ríos mejor; el futuro es hoy, esta elección es crucial. El kirchnerismo está a muy pocos diputados de ir por todo, y tenemos que poner un límite y para eso tenemos que poner el cuerpo ahora, en esta elección, y lograr que nuestros valores, que las cosas en las que creemos la mayoría de los entrerrianos se puedan defender. Tenemos que ponerle límite al avance sobre la justicia para pretender lograr impunidad, este posicionamiento de Argentina en el mundo que nada tiene que ver con nuestra cultura ni con nuestras raíces de estar peleados con nuestros vecinos, con los uruguayos, los paraguayos, los brasileros, los chilenos y estar cerca de países que ponen en duda algo tan básico como los derechos humanos de todos”.

“Hay que ponerle límites al avasallamiento contra todo el que quiere producir y generar empleo en Argentina, imponiéndonos trabas y aplicando los impuesto más altos; hay que ponerle límites a políticas que quieren verlas aulas vacías y que permiten que la mitad de los jóvenes de Entre Ríos no terminen el secundario hipotecando con esto el futuro; ponerle límite a una política que mira de costado, de reojo, el avance del narcotráfico. Agradezco a Néstor Roncaglia que se nos suma con su experiencia y su capacidad en la lucha contra el narcotráfico ara hacer acá en su tierra lo que ya hizo a nivel nacional. Porque no podemos darle la espalda al problema del narcotráfico y la droga que le quita el sueño at tantas familais entrerrianas”, puntualizó.

“Son muchas cosas las que están en juego y en peligro y por eso tenemos que estar acá, juntos, poniendo esos límites y tenemos la responsabilidad de llevar por lo menos tres diputados nacionales al Congreso por Entre Ríos, para trabajar por estas ideas y estas creencias y ese norte que queremos para Entre Ríos. Se puede. Estamos convencidos de que es posible; y es con todos, es juntos: es con la perseverancia del hombre de campo, con la fuerza del industrial, con la energía del emprendedor, con el acopiador, el recolector, el pescador, el camionero, el empleado público, con el médico, el docente, con el estudiante. Todos juntos detrás de esta idea de que no estamos condenados al estancamiento, de que tenemos que recuperar ese orgullo que nos hizo grandes, que nos hizo líderes en Argentina. Quiero ser ahora diputado nacional por Entre Ríos para empezar juntos a transitar ese camino. Es ahora y es juntos”, concluyó.

Los candidatos

Titulares

1- Rogelio Frigerio (Pro)

2- Marcela Antola (UCR)

3- Atilio Benedetti (UCR)

4- Nancy Ballejos (Pro Concordia)

5- Mauricio Davico (Vecinalista)

Suplentes

1- Evangelina Müller

2-Guillermo Bernaudo