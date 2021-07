El trazado de la Ruta Nacional 18 es ilegal: Para atravesar pueblos y barrios se requiere una ley de utilidad pública, que en este caso no existe

Se debería convocar a la Legislatura y a audiencias públicas, no se puede tomar una decisión unilateral, ya que afecta a 400 familias. La visión empresarial de la política.

El anuncio por parte de los funcionarios del gobierno del proyecto de la autovía de la Ruta Nacional 18 ha generado una compleja situacion que derivó en la reacción de los vecinos, comentó el sitio web EL PORTAL DE RICARDO DAVID.

Este es un año electoral, en los que suelen realizarse muchos anuncios, entre los cuales se encuentra este.

Actualmente, el funcionariado encara la política desde la visión empresarial, la de llegar a un cargo, una banca o una dirección para ver qué negocio se puede entablar.

Esa es la llamada visión empresarial de la política, qué acto se puede realizar para que deje algún tipo de dividendo.

En ese sentido, es conocido que lo que más deja es la obra pública, que mueve miles de millones, por lo que es posible ver a tantos funcionarios millonarios, con propiedades, vehículos de alta gama, viajes de lujo.

Se vuelven empresarios de la política, con los recursos del Estado.

En un año electoral, comienza a moverse el dinero que se genera con esta visión de la política, que involucra a empresas privadas y funcionarios públicos.

La Ruta Nacional 18 pasa por Entre Ríos y según un trazado previsto, cruzará por varios barrios de Sauce Montrull, Colonia Avellaneda y Las Acacias, barrios muy poblados, que la gente ha elegido para vivir lejos del centro urbano.

El anuncio del gobierno ha generado preocupación, bronca e indignación en los vecinos que ven peligrar sus viviendas, sus ahorros invertidos, que cambiará su forma de vida con una autovía en el medio, lo que generará enormes pérdidas para los vecinos.

Desesperados, los vecinos reaccionaron. Son 400 familias las que se verán afectadas por este proyecto, que no está garantizado que se terminará, sino que es un anuncio en épocas electorales, que seguramente comenzará a la brevedad.

El proyecto estipula un plan que afectará a 400 familias que plantearon movilizaciones y reclamos.

La visión empresarial de hacer negocios y anuncios en un año electoral con este proyecto es irregular.

Se trata de algo que ya se intentó en el período entre 2003 y 2007, cuando Jorge Pedro Busti era gobernador y Julio Solanas intendente.

Si bien probablemente muchas de las personas que hoy viven en Las Acacias no lo sepan, en esos tiempos había un proyecto que estipulaba que la Ruta Nacional 18 pasara por allí, y ahora ese plan es reflotado.

En aquella época se dio marcha atrás con el proyecto por el revuelo armado y hasta se puso una comisaría en el barrio, para garantizar la seguridad del barrio.

Se intentaba pasar por la entrada de San Benito y cruzar por el Acceso Norte, sin ingresar a los barrios. Hoy no solo ingresaría a Las Acacias, sino también a Colonia Avellaneda y Sauce Montrull.

El gobernador Gustavo Bordet es el encargado de velar por el bienestar de los entrerrianos, por la transparencia de los actos, pero este es ilegal.

Un proyecto como este, que prevé expropiar viviendas, cruzar por barrios y calles, solamente se puede hacer a través de una ley de utilidad pública, con audiencias públicas y no por decisión unilateral.

Daniel Koch, representante de Entre Ríos ante Vialidad Nacional, parece desconocer esto, a pesar de haber sido diputado provincial, lo que no habla bien de él como político.

Los vecinos se instalaron en los barrios en cuestión porque en su momento Jorge Busti y Julio Solanas habían prometido que no tendrían inconvenientes, más tarde también hubo un proyecto en la gestión de Sergio Urribarri, que también evitaba interferir en los barrios.

Solamente tiene la potestad para un trazado con expropiaciones es el administrador general de Vialidad nacional, no un representante provincial, pero de igual manera no puede afectar a la vida de los vecinos, en este caso, a 400 familias y sus viviendas.

El presidente de Vialidad nacional puede determinar los recorridos de las rutas pero solo puede hacerlo en campos, no donde hay viviendas, para eso tiene que haber una ley de utilidad pública.

Daniel Koch fue diputado y debería saber eso, sino habla desde la ignorancia.

Para sacar la ley de utilidad pública se deben hacer audiencias públicas, escuchar las opiniones de los vecinos, medioambientalistas y demás.

Este trazado totalmente irregular, no resiste un amparo, que si es presentado por cualquier vecino tiene las de ganar.

Pero hoy por hoy los vecinos no confían en la Justicia, saben que no hay independencia de poderes en Entre Ríos, o al menos así lo creen. Piensan que el gobernador llamará a las oficinas de Tribunales para pedir que no se haga lugar al amparo y que estos acatarán.

Así como en la Legislatura hay quienes carecen de estudios, también hay personas formadas y profesionales, que conocen que esto es ilegal, que es necesaria la ley de utilidad pública, pero hasta el momento se mantienen en silencio.

En la Cámara de Diputados, hay 10 legisladores de Paraná: el ex intendente Julio Solanas, Carina Ramos, José Cáceres, Gustavo Zavallo y Stefanía Cora por el PJ, y Esteban Vitor, Lucía Varisco, Ayelén Acosta y Eduardo Solari por la UCR y el Pro, pero ninguno se ha pronunciado hasta el momento.

No se sabe qué entidad financiará esta obra, que generalmente cuentan con aportes de bancos internacionales, pero estos no permiten que se atraviesen barrios.

La visión empresarial de la política, sumada a la ignorancia, está por encima de todo, para generar negociados, sin importar qué vidas se perjudican con esto.

Actualmente hay 400 familias que se movilizan, que se niegan a perder lo que tienen, que combatirán este proyecto lanzado en un año electoral. Están juntando firmas, ya tienen casi 3 mil, y quieren hacerle saber a la Justicia y movilizarán a Casa de Gobierno para manifestar su descontento.

Las familias quieren hacerle saber al gobernador Bordet, a los legisladores, a los integrantes de la Justicia, que este es un acto ilegal, parte de la visión empresarial de la política.