Vecinos de Las Acacias, en alerta por obras en la Ruta 18

Afirman que en 2015 llegaron a un acuerdo con Vialidad Nacional para buscar alternativas en el trazado de la autovía que no afecten a las urbanizaciones de la zona. Hoy a las 11 habrá una movilización frente a la Municipalidad de Colonia Avellaneda.





Las declaraciones del director de Vialidad Nacional, Daniel Koch, que publicó EL DIARIO en su edición gráfica del domingo sobre las obras de autovía en la Ruta 18 reflotó una preocupación que los vecinos de los barrios Las Acacias, de Colonia Avellaneda, y del loteo Terra Nostra y el barrio El Molino, de Sauce Montrull, creían que se había clausurado en 2015. Por entonces, hubo reuniones, movilizaciones y pronunciamientos para que las obras previstas no implicaran una afectación directa en esas zonas urbanizadas que impliquen expropiaciones y que más de 200 familias deban abandonar sus viviendas o casas de fin de semana.



Según afirman los vecinos, en 2015 se había llegado a un acuerdo y no hubo ningún tipo de aviso o instancia de diálogo posterior para informarlos que esa situación cambió.



“El planteo que estamos haciendo desde Vialidad Nacional, por una cuestión de seguridad vial, de reordenamiento territorial para la conectividad, es a la altura del arroyo Sauce Montrull, se estaría subiendo hasta el altonivel de la Ruta 12 que va hacia el Autódromo. En vez de llegar hasta la Virgen como sucede hoy”, había anunciado Koch en diálogo con EL DIARIO.



“Es una situación compleja, cuando analizamos posibilidades decidimos avanzar por ahí, teniendo en cuenta que hay una declaración de utilidad pública por el puente Santa Fe-Paraná. En ese loteo hay pocas viviendas. Seguramente, los que viven ahí se sienten afectados porque son sus casas. Pero son determinaciones que hay que tomar”, argumentó luego.







ALERTA



Para los vecinos, esas declaraciones fueron una alerta.



“Es importante destacar que no nos oponemos a la autovía y que solo solicitamos se respete la traza original del año 2015, en el cual las obras se emplazarían en la rotonda de la Virgen, que es la que se aprobó y presupuestó para la licitación. O bien optar por otros trazados, ya que hay otras alternativas perfectamente viables, sin necesidad de partir en dos nuestro barrio ni ningún otro. Esta discusión atrasa 6 años, ya que los vecinos nos reunimos con autoridades de Vialidad Nacional, infinidad de veces en aquel entonces. La última vez en el barrio, quienes, al conocerlo y ver el desarrollo de éste y la cantidad de familias que serían afectadas, se comprometieron ante los vecinos a descartar la posibilidad de atravesar el barrio”, remarcaron los vecinos en un comunicado. Aseveraron además que tomaron noticia de que se podía dar marcha atrás en esa decisión a través de EL DIARIO y que “ninguna autoridad del Gobierno Nacional (Vialidad Nacional), Provincial (Vialidad Provincial – Legislatura Provincial, Ministerio de Infraestructura), Municipal (Intendente de Colonia Avellaneda Ariel Weiss – Honorable Concejo Deliberante Colonia Avellaneda – Presidente Comunal de Sauce Montrull Sr. Carlos Salas) han convocado al diálogo a ningún vecino, sólo han utilizado los medios de comunicación, por los cuales nos estamos anoticiando ahora que nuevamente quieren retomar la posibilidad de modificar el trazado de la RN18 y arrasar con nuestro barrio”.







TRAZA



“Lo que quisieron hacer en 2015 que era pasar la traza de la autopista por el barrio Las Acacias se desestimó de común acuerdo. Participó la Cámara de Diputados que instó a Vialidad a buscar otra vía. Hubo una ordenanza de Colonia Avellaneda que rechazó la intención de pasar por el medio del barrio. Y desde Vialidad anunciaron entonces que ese borrador se dejaba sin efecto y se buscaba otra alternativa”, manifestó a EL DIARIO César Lorusso, vecino de Las Acacias y uno de los que participó activamente en las conversaciones de 2015.



“Volverían a plantear algo que se desestimó en 2015, después de meses de diálogo con Vialidad, con un proceso de entendimiento. Cuando vinieron al barrio y vieron a todas las familias que afectaban y cómo partían el barrio en dos, ellos mismos empezaron a hablar con Buenos Aires y empezaron a buscar otras alternativas. Después de meses de charlas y reuniones, nos movimos mucho y acordaron con nosotros que se desestimaba esa traza”, subrayó Lorusso.







LOTEO



Por otra parte, Lorusso subrayó que luego del acuerdo de 2015 se autorizaron loteos en esa zona, se vendieron terrenos y se escrituraron.



“Incluso la Provincia aprobó el loteo de Terra Nostra. Se vendieron casi 90 lotes, de los cuales hay más de 30 escriturados. Aprobaron loteos, planos en un lugar que ahora dicen que la ruta va a pasar por ahí”, enfatizó.



Luego, agregó: “Tenemos un compromiso de parte Vialidad, una ordenanza rechazando el intento de pasar por medio del barrio. No sé si Koch desconoce lo que acordamos con el organismo que él representa. Todos los vecinos seguimos mejorando nuestras casas. Si hubiésemos sospechado que esto podía reflotarse no hubiésemos hecho nada”.



Asimismo, el vecino destacó que son muchas las familias que viven en esa zona o que tienen sus casas en esos barrios.



“Un 60% aproximadamente vive ahí. Son más de 200 familias afectadas. En 2015 teníamos en el barrio Las Acacias 200 familias, 130 vivían ahí. En Terra Nostra hay 90 adquirentes de los cuales hay unas 30 casas construidas o en proceso de construcción. Y están las casas del barrio El Molino. Todo esto si prosigue va a derivar en una catarata de juicios”, destacó.







“Pensábamos que esto estaba cerrado”



Tras aclarar que no han tenido ningún tipo de anuncio de cambios sobre lo acordado en 2015, los vecinos expresaron que esperan poder reunirse con autoridades de Vialidad Nacional y de la Provincia. Además, convocaron a una reunión frente a la Municipalidad de Colonia Avellaneda para hoy a las 11.



“Esto nos tomó de sorpresa. Vamos a intentar tener una reunión con Vialidad para que nos expliquen qué es lo que realmente quieren hacer y les vamos a pedir que evalúen otras alternativas que no implique partir el barrio en dos, porque es mucha la gente afectada. En su momento hubo gran preocupación de la gente que veía que estaba en peligro su casa y pensábamos que todo esto ya estaba cerrado”, remarcó Lorusso.



“Hay gente que tomó créditos, que se adhirió al Plan Procrear. Siempre hay alternativas que no afecten a zonas pobladas o que afecten lo menos posible a viviendas. La traza original, la que estaba aprobada y presupuestada iba hasta la rotonda donde está la Virgen. Nos decían que era inviable por que debían trazar una curva pronunciada, entonces decíamos de buscar otras alternativas. Había otras que esquivaban el barrio y pasaban por campos. Otras se planteaban que pase por la nueva circunvalación y que se una con la Ruta 12 sur. Hay tres o cuatro alternativas. La de partir nuestro barrio se desestimó en 2015”, concluyó.





