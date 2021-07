Los productores advierten que si el gobierno no cumple con los pedidos del 9J, endurecerán la protesta

Luego del acto que se llevó a cabo el 9 de Julio en rechazo a distintas medidas tomadas por el Gobierno como el cepo a la carne, los productores autoconvocados, organizadores de la movilización, emitieron un comunicado donde piden al Estado el cumplimiento de los ocho puntos plasmados en la “Proclama de San Nicolás”.





Tal como informó TN.com, en ese documento, los participantes del encuentro exigieron que los dirigentes políticos cumplan con los puntos esgrimidos, que van más allá del sector agropecuario, entre los que se destacan el cumplimiento de la Constitución, la propiedad privada, la apertura de las escuelas, la reducción del gasto público, previsibilidad para poder producir y exportar, entre otros.



// Los dirigentes del campo calificaron al Gobierno de mentiroso y le pidieron “que no destruya al país”



“Quienes nos convocamos en San Nicolás exigimos a los tres poderes del Estado, en los niveles nacional, provincial y municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, su compromiso inmediato con el cumplimiento de lo demandado en dicha proclama. De no evidenciarse acciones concretas en esa dirección, no habrá más alternativa que continuar y endurecer nuestro reclamo”, afirma el comunicado.





La proclama fue firmada por los asistentes al evento.

Además, el documento realiza un balance del encuentro de San Nicolás: “La movilización del pasado 9 de julio fue un éxito, donde afirman que las opiniones recopiladas, en el lugar y a través de las redes sociales, hablan de una valoración positiva, no sólo por parte de los asistentes sino de gran cantidad de argentinos comprometidos con las mismas causas”.



“65.000 personas se congregaron en San Nicolás para expresar su descontento. 65.000 personas protestaron en paz y con respeto, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos. 65.000 personas que, al finalizar el encuentro, dejaron el predio en condiciones impecables, tal como lo habían encontrado. Este fue el resultado del esfuerzo conjunto de cientos de personas, provenientes de diferentes lugares del país, que aportaron conocimientos, trabajo y recursos”, afirmaron los productores.



Un reclamo que no solo fue del campo

El evento contó con la participación de 14 oradores, que representaron a distintos sectores de la sociedad donde cada uno, sobre el escenario y frente al micrófono, canalizó la preocupaciones que atraviesan, agravadas por la llegada de la pandemia.

En el evento participaron representantes de distintos sectores de la sociedad.

“Educadores, estudiantes, comerciantes, productores de alimentos, jubilados. Cada uno de ellos con su reclamo al Gobierno. Problemas diversos pero con una raíz común, que es un modelo político, económico y social que desprecia el mérito, el esfuerzo y la libertad individual, y pone los privilegios de la clase política por encima de los derechos de los ciudadanos. Estas demandas se cristalizaron en una proclama que fue leída en el escenario ese mismo día”, finaliza el comunicado.

Relacionado